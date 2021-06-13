愛心保險用愛和善良為客戶未來保駕護航

愛心保險服務公司辦公環境

AIS（愛心保險 服務股份有限公司）是一家結合了100多年的風險管理和退休 規劃經驗的專業團隊，幫助客戶為未知做好準備。AIS專注於個人人壽保險、商業人壽保險、節稅策略、新資產類別創建、遺產規劃、遺產規劃和外國國民人壽保險。AIS與各家頂級保險公司合作，為客戶提供量身定制的風險管理和退休解決方案。

AIS是由曾在AIG工作17年擔任總經理的Sam Miao先生創立。Sam的父母都來自中國，父親來自山東省，母親來自四川省，Sam而是出生在台灣台北，在大約10歲時移民到美國。Sam以優異的成績畢業於加州州立大學長堤分校，獲得心理學學位，然後在紐約市常春藤盟校哥倫比亞大學獲得組織心理學研究生學位。

Sam曾在摩根士丹利擔任投資 顧問，在大都會人壽金融服務公司擔任銷售總監，並在AIG擔任董事總經理17年。Sam非常熱衷於幫助他人，尤其是親眼見到很多客戶因為沒有完整的風險管理而必須面對的很多問題。因為風險是隨時都會都在我們的身邊、它並不可怕─但是我們必須了解風險並且有萬全的訂作計畫。

Sam開了這家保險公司，取名為「愛心」代表了Sam的信念，Sam認為「在我們所做的事情中，沒有一顆善良和有愛的心，我們就不可能成功。」Sam衡量成功的方式不是保單數量、保費，甚至收入，而是成功時知道正在通過行業領先的風險管理人壽投資組合，保護成千上萬的客戶，並幫助客戶通過穩健的策略在他們的退休道路上導航和計劃。因為我們提供給客戶的不僅僅是一張保單而已，而是一輩子的保障與信任！

Sam還將Aixin Insurance Services Inc.建設為一家讓員工可以在註重協作、多元化、包容和尊重的環境中學習、成長和建立職業生涯的公司。我想建立一家以客戶為中心、以代理人為中心的公司。

如果您想了解更多關於愛心家族的信息，可以去參觀我們公司的網頁www.aixinusa.com或者請直接致電408-656-6231與Sam聯繫或將您的問題or resume發送至：[email protected]。