傳奇水餃店

只是因為多看了一眼,再也沒能忘掉…… 想想好開心,她碧玉年華,潔白無瑕,內心純淨,綠意蔥蔥,整齊排排,亭亭玉立,美麗無比。她使我堅定,提升,相信,完善,夢想,陪伴我坦蕩地經歷風雨,兀自成長。《The Moment of Lift》說白了,她不但美味,而且健康。想想,喜悅,她,水餃,一生的依靠。Green Origin is Our Dreaming。

傳奇水餃,多年來一直保持著傳統特色的新鮮和手工的「老店」特徵,以質量第一,客戶滿意第一為宗旨。每日從市場上採購新鮮蔬菜和肉料,加上親自熬製的各種底料,是水餃味道鮮美的基礎,此外還有手工擀皮,加上麵質優良,經篩選而定,使得餃子皮薄,餡大,一吃一兜油口感油(不是油)而不膩,另加上麵筋有勁,口感極好。新鮮手工水餃加上工作程序的嚴格把關,從料到陷,從餡到面,從面到樣,層層把關,道道檢合,缺一不可。真正做到餃子有心,餃子用心,餃子真心,餃子貼心,使得顧客吃到美心、舒心與安心。傳奇水餃不但擁有白菜、韭菜、芹菜、四季豆、嫩玉米、鮮薺菜、菠菜、青醬菜、西葫蘆、冬菇、籮蔔絲,搭配豬肉、雞肉、牛肉、羊肉、鮮蝦、雞蛋 及素菜比例餡水餃、鍋貼、雲吞、盒子、餡餅,而且還有上海灌湯小籠包、生煎包、籮蔔絲餡餅、蟹殼黃、豆沙酥餅,全部麵食點心100%手工擀皮,皮滑肉嫩,又有「QQ」水餃之稱。傳奇水餃還有拍黃瓜(農場鮮黃瓜)、花生拌黃瓜、香脆蓮藕、香菜拌干絲、香菜拌腐竹、拌金針菇、醬肘花、涼拌耳絲、拌海帶絲、麻辣牛筋、拌粉皮、山東扒雞、椒鹽雞翅、椒鹽排骨、椒鹽魚片以及鹽酥雞等精製小菜。

經過多年實踐,鮮肉和鮮蔬菜1比1比例搭配製做的水餃對人體最為有益。既保持了人體在日常生活中所需要的能量,也能補充人體所需要的纖維及維生素。我們稱之為「健康水餃」。我們堅信,一切天然的最好,新鮮的天然就更好。

我們執著地堅持,不是生活欠我們一份滿意,而是我們欠生活一份努力。但即便不能擁有完美的生活,所幸依然在追求完整(善)的自我。

UBest Dumpling(傳奇水餃),4370 Thornton Ave., Fremont, CA 94536,電話:510-894-1386(訂購專線)。