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送給父親最好的健康禮無限前列寶

工商訊
無限前列寶
無限前列寶

父親節來臨之際，送給爸爸的最好大禮，就是送健康！美國無限前列寶Prostate X 是送給爸爸健康大禮的第一首選！

無限藥業集團推出針對人體有強身保健的各種產品，秉持讓顧客用後深感「無限用心、用者開心」的宗旨。該集團的無限前列寶Prostate X 是對抗前列腺炎革命性三合一產品，具有「3天」可迅速緩解前列腺發炎、前列腺腫大！「30天」可迅速消除尿頻、尿急、尿痛！「3個月」可迅速改善陽痿、早洩，恢復男性自然性功能，保青春，防衰老的功效。純天然植物提取物配方，無毒副作用，長期服用安全可靠，不會出現像服用處方藥而導致的性能力下降等副作用。它是目前市場上唯一由純天然提煉，既能對抗前列腺炎症，又可增加男性性功能的純天然良方。

它的工作機理：50倍植物濃縮的鋸棕櫚堅果提取物 (Saw palmetto extract) 配合80倍植物濃縮的非洲臀果木提取物 (Pygeum extract) 和藥用南瓜籽 (Cucurbita pepo) 及L-精氨酸精子蛋白 (L-selenomethionine)，減緩前列腺肥大，恢復前列腺上皮細胞的分泌分解，清除膀胱頸部障礙物，有效解決失禁、尿急、多尿、尿頻、排尿困難。通過上皮細胞的分泌分解值提高，達到防止前列腺增生的目的。採用熊果精華素 (Uva Ursi extract)，蔓越莓提取物 (Cranberry juice concentrate)，異株蕁麻精華素 (Stingling nettles extract) 等天然組合，自然提升睾酮，促進精子質量，提高精子運動能量，改善陽萎，早洩，達到溫腎壯陽的作用。植物甾醇 (Phytosterols complex) 和β-谷甾醇 (Beta sitosterol) 配合鋅 (Zinc) 的成份，能維護和保護性腺機能，達到抗炎症、降血脂、抗癌等作用。

『無限前列寶』的適合人群：前列腺炎、泌尿炎症、尿頻、尿急、尿痛；清晨排尿之前或大便時尿道口可有粘液或膿性分泌物排出；前列腺腫大，排尿困難，盆腔和生殖器疼痛；性功能障礙、射精痙痛、白性精液；生理功能障礙，性慾減退、陽痿、早洩、射精痛；心情憂鬱、乏力、失眠

美國著名泌尿專科「唯一」推薦前列腺保健聖品「無限前列寶」是美國 GMP/NSF藥廠生產製造，質量保證，安全可靠。為慶祝父親節來臨，實施買6送4，只需388元的大優惠，6月30日21年止。機會難得，訂購熱線：1-877-808-8588或到三藩市的亞洲參茸、天天集團、恆豐泰、依力臣參茸。屋崙：國泰參茸，香港參茸，美參參茸。沙加緬度：永泰參茸，萬寶參茸。波特蘭：永明堂。西雅圖：大參林參茸，太和堂。夏威夷：北美參行等特約經銷商訂購享優惠。

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