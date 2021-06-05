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THE K-MARKET 桑尼維爾店6月4日隆重開張

工商訊
THE K-MARKET食物新鮮，選擇眾多，環境清潔，寬敞明亮。
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THE K-MARKET向讀者提供一個與別不同的超市購物體驗。Mega Mart，在韓國和東亞特蘭大經營的Hypermarket， 宣布位於桑尼維爾東國王大道的THE K-MARKET於6月4日（周五）重新開業，讓顧客又多了一個提供新鮮食物及貼心服務的超市選擇。

THE K-MARKET經過兩個月的裝修，聯同在亞特蘭大經營超過十年的Megamart推出一個顧客至上的購物環境。加上Megamart的品牌 (PB)' freshness提供高品質的食物，從生產、製作、銷售過程，都採用直產直銷高效管理60多個產品，使之更加價廉物美。

THE K-MARKET有200部車的大型停車場，讓顧客購物方便快捷，800平方米的室內明亮清潔，重新設計的寬闊貨架過道，提供一流輕鬆的購物體驗。THE K-MARKE也舉辦很多溫馨活動 ，如蛋糕「Like」分享，顧客可以用Instagram來分享新張購物體驗。還有，THE K-MARKET自營FOOD2ME送貨到府服務，也可以通過手機上網www.thekmarket.com獲得。

THE K-MARKET管理層表示，通過這次重新裝修，讓該店的產品競爭力在韓國超市中獨樹一幟，讓顧客購物更加方便貼心。該店將致力於與社區一起成長。超市每天開門，時間：上午8時至晚上9時，地址：760 E. El Camino Real, Sunnyvale CA 94087，電話：408-733-0333。

食物新鮮，選擇眾多，環境清潔，寬敞明亮。
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