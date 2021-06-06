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對抗疫情保護喉嚨 仁和堂推出金喉爽

工商訊
金喉爽
金喉爽

喉嚨發炎是人類日常生活中常見的問題，咽喉發炎有急性和慢性兩種。急性咽喉發炎，如果沒有徹底和妥善的治療好，而反復發作轉為慢性咽喉發炎，或者因為患各種鼻病，鼻竇阻塞，長期張口呼吸，以及物理、化學因素，頸部放射治療等經常刺激咽部所致。

全身各種慢性疾病，如貧血、便秘、下呼吸道慢性炎症、心血管疾病等也可繼發本病。自覺咽部不適，乾、癢、脹，分泌物多而灼痛，易乾惡，有異物感，咯之不出，吞之不下，以上症狀在說話稍多，食用刺激性食物後、疲勞或天氣變化時加重，呼吸及吞嚥均不暢通有異物阻擋。慢性咽喉炎危害極大，可導致鼻炎、鼻竇炎、腎炎、心肌炎、心內膜炎等。

咽喉部的炎症更會造成咳嗽、喘憋等，進而導致出現呼吸道疾病。咽喉部位腫脹會影響食物的吞嚥，咽喉部位炎症或造成其他病變刺激食管支配神經，引起膈肌痙攣而出現呃逆、心下痞等症的症狀。要預防慢性咽喉炎的發生，就要注意口腔衛生，堅持早晚及飯後刷牙，減少煙酒和粉塵刺激，還需糾正張口呼吸的不良習慣，保持足夠的睡眠，應加強身體鍛練，增強體質，預防呼吸道感染並忌辛辣之品及煙酒剌激。

金喉爽是純天然中草藥獨家配方，加麥芽糖精制而成，對於慢性咽喉炎患者乃一大喜訊，金喉爽對以上描述的慢性咽喉發炎症狀有明顯的舒緩作用。金喉爽能清咽潤喉，有舒緩口乾舌燥、咽喉不適，對咳嗽初起有明顯的舒緩作用，並能提神解困。當身處於污濁環境空氣中，口吮一粒金喉爽可以保護喉嚨。除了適用於慢性咽喉炎的同時，亦適用於煙酒過多人仕，在日常工作中經常需要發聲，比如老師、講解員、導遊、售貨員、歌唱者及喉乾聲沙等症。

喉安糖同樣以純天然中草藥獨家配方加麥芽糖精制而成，適用於初起喉嚨發炎，因感冒傷風而引起喉嚨痛，熱氣上火，多食煎炸燒烤食物引發的喉炎等有著明顯的作用。

兩款喉糖乃首創於美國製造，而採用中草藥配方的喉糖，安全可靠，沒有任何西藥添加。金喉爽和喉安糖的口感清涼爽利，老少咸宜，各大超市和中藥店均有代售，同時歡迎全美各地商號加盟代理。

為幫助僑胞抵禦抗擊正在肆虐美國本土的新冠病毒，舊金山仁和堂中藥房地址：918 Clement St, San Francisco，客戶服務熱線1-877-292-1256。有關更多該公司健康產品介紹。

美國 舊金山 心血管疾病

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