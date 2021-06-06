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Rémy Martin人頭馬頂級X.O.干邑

工商訊

經典雋永的設計美學，細緻醇香的陳年佳釀，兩者相互輝映彰顯不凡，是很多美酒鑑賞家一直趨之若鶩的極致典範。Rémy Martin 人頭馬特別推出「X.O. x Atelier Thiery」限量版干邑，旨在向這種追求卓越的精神致敬。

品牌這次邀請到巴黎鍍金專家Atelier Thiery為限量版干邑設計酒瓶，除了為久負盛名的干邑傳奇添上光彩，酒瓶本身也是值得珍藏及展示的藝術品，保證讓人愛不釋手。

限量版的酒瓶是Atelier Thiery旗下設計師 Charles Kaisin的匠心之作，瓶外貼有加上金箔的獨特鍍金標籤，再以精美的18K金邊作點綴。在卓爾不凡的鍍金技藝襯托下，呈琥珀色的酒液顯得格外金黃晶亮，也將Rémy Martin人頭馬X.O.優質香檳區干邑的典雅氣派展現得淋漓盡致。

酒瓶的設計靈感來自Rémy Martin人頭馬X.O.干邑。這款珍釀混合了多達400種別具風味的生命之水（即葡萄酒的蒸餾原液），所選用的葡萄主要來自毗連法國干邑地區的大香檳產區，再以雙蒸法調製而成。生命之水需在用法國利木贊 (Limousin) 地區橡木製成的橡木桶中陳釀至少十年，再由品酒大師精心調配，打造出能配上Rémy Martin人頭馬 X.O.美名的不朽風味。

Rémy Martin人頭馬自1724年開始就一直生產馥郁芳香的頂級香檳區干邑，而位於巴黎市中心的Atelier Thiery則是一家創自 1971年的家族式鍍金工坊。兩者同獲法國政府頒發「活文化遺產企業」(Entreprise du Patrimoine) 認證，表揚其傳承精湛工藝和積極創新的精神。

無論是給摰愛親朋傳遞心意與祝福，還是用來紀念生命中的珍貴時刻，這款Rémy Martin人頭馬 X.O. x AT限量版干邑絕對是送禮自享的不二佳品。

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