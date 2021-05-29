貸款重貸 反向貸款請洽資深專員Lancy孫

Lancy 孫

利率降降降，需要做貸款 或重新換貸的客戶可以諮詢經驗豐富的專業經紀Lancy孫，貸款專員。Lancy擁有20餘年的經驗，深入了解客戶的需要及選擇，還專精聯邦政府的反向貸款產品。

老人反向貸款Reverse Mortgage的借款人須年滿62歲以上的屋主才符合資格，可以隨心所欲的運用這些資金，例如修繕房屋、支付醫藥費、居家照護或意外開銷。房屋必須是借款人的主要居所，獨門獨戶住宅、2至4單位多戶住宅、組合屋、計畫單元整體開發房屋（PUD）和共同管理Condo都合乎條件。合作公寓（Co-op）和移動住家不符合貸款條作。

如果該物業仍有房屋貸款，也還是可以申請反向貸款，但目前的貸款必須在作反向貸款完成時付清，借款人可以選擇動用反向貸款資金或其他資金付清目前的貸款餘額。

反向貸款到期之前，不需要按月償還，沒有帳單 ，貸款到期之前，償還貸款不會招致任何罰金。房屋出售前一直保持自己的產權，發生以下任何一種情況時，反向貸款即到期而成為應付債務，一、最後一名存活的借款人永遠遷出或過世；二、僅存的借款人連續12個月沒有在該房屋居住；三、借款人無力支付房地產稅或保險 ；四、房屋沒有保養，破壞情況過於嚴重。

如何取得資金？借款人可以選擇一次取得全部的資金，或部份的貸款資金或按月取得，或自己決定何時提取在信用額度內Credit Line的資金，也可以用其中幾種方式合併來運用資金。

Lancy孫，為反向扺押貸款資深專員，14年的老人反向貸款經驗，樂於全程協助解答任何問題和疑慮，站在客戶立場，了解客戶的選擇。歡迎洽詢與Lancy 孫貸款專員約談，電話：949-769-9912。