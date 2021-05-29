美國銀行 推進亞裔平權大愛無疆

蔡卿德（音譯）是美國銀行全球租賃部門執行董事總經理，兼亞裔領導力網絡灣區分部執行贊助。

新冠疫情爆發以來，反亞裔 仇恨犯罪在加州和灣區激增。最近的新聞報導指出，去年灣區近40%的仇亞事件（大約360起）發生在舊金山 。

根據美國 人口普查局的數據，全美三分之一的亞太裔民眾居住在加州，亞太裔佔加州總人口的16%。舊金山市/縣亞太裔人口為30萬7649人，佔該市/縣總人口的34%；東灣的亞太裔族群也佔阿拉米達縣人口的最大份額。

針對亞裔的歧視和暴力不容忽視，企業和非營利組織應該通力合作共同推動種族平等。在五月亞太裔傳統月之際，我們也在反思如何促進種族平權實現人人平等。

美國銀行近期宣布為期五年總額為12.5億元的公益承諾，正是企業支持多元社區的典型案例，旨在透過投資社區以及與有影響力的組織合作，在醫療、小企業、住房、就業以及技能培訓方面為少數族裔社區創造長遠影響，加速種族平等、促進經濟發展。

一、其中一項措施包括邀請亞美公義促進中心的首席執行長康妮·喬（Connie Chung Joe）加入美國銀行全國社區諮詢委員會（National Community Advisory Council），以幫助美國銀行更好地與亞太裔社區溝通，並獲得企業政策、公司實踐和產品方面的建議。

二、另外美國銀行還向亞美公義促進中心捐款100萬元，支持該組織舊金山灣區、洛杉磯、亞特蘭大、華盛頓特區及芝加哥這五個分部的工作，款項將用於推動公民權利、提高旁觀者干預意識、進行多語言倡議，並提供社會服務援助和法律支持等。

美國銀行在舊金山華埠的分行於1925年開業，是該行歷史最悠久的幾家分行之一，多年來致力於為舊金山的亞裔移民社區提供服務。此外，我行贊助舊金山農曆新年花車巡遊的傳統61年來不曾改變，是該慶典活動最長久的贊助商。我行舊金山和東灣的同事還自發為當地的亞太裔非營利組織做義工，為美亞輔鄰社、華協中心、東灣亞裔地方發展社等地方團體提供服務。

去年起針對亞太裔群體的惡意攻擊不斷增加，美國銀行迅速採取行動，向新僑服務中心、東南亞裔社區中心和亞洲藝術博物館等其他本地組織提供了額外33萬3000元的捐款。最近，我行還向亞裔法律聯會（即亞美公義促進中心在舊金山的分部）捐款，援助仇亞事件受害者，幫助他們通報暴力事件並實踐修復性正義。

為了支持亞太裔社區增進理解和包容，除了給非營利社區組織提供援助、鼓勵員工參與義工、增強教育和多元意識等措施，灣區企業能做且該做的還有很多。

造成美國社會當下種族關係緊張，特別是目前仇亞情緒盛行的原因有許多，只有一一拆解應對，眾志成城、砥礪前行才能改變現狀，創建和諧社區。