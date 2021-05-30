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萬眾期待的麥當勞+BTS防彈少年團

工商訊
BTS防彈少年團
BTS防彈少年團

粉絲們期待已久的BTS（防彈少年團）特餐正式推出。這個超級歌團的招牌菜單，包括10片麥樂鷄塊、中號世界聞名薯條、中杯可口可樂、和靈感來自南韓麥當勞餐廳的甜辣沾醬，日前已經在全美各地參與活動的麥當勞餐廳開始供應。

同時，麥當勞和BTS將通過Weverse Shop APP推出系列精選產品。從頭到脚的全套服飾組合中，部分靈感來自BTS特餐，由團員親手挑選的餐飲項目，例如帽T、紫色浴袍、襪子和涼鞋等爆發力十足的產品。從麥當勞薯條包上代表BTS七位成員的七根薯條標幟，到BTS的紫色與麥當勞紅金二色的結合，這一切的設計都代表著兩大廣受粉絲追捧之偶像品牌的完美結合。想要擁有這些獨一無二商品的您，請即刻下載WeverseShop APP並且登記帳號，為即將來臨的商品做好準備。

延續麥當勞去年推出的名流招牌特餐（signature orders），這次與BTS的合作，將破天荒連續四週爲顧客推出劇力萬鈞的APP内容。麥當勞將從今日開始，每週透露聞所未聞，前所未見，以品牌爲主，只能從美國的麥當勞APP中收看的驚喜數碼内容。

美國顧客可在麥當勞餐廳堂食、通過麥當勞APP無接觸移動點餐付款、得來速、或通過麥當勞送餐服務McDelivery享用BTS特餐，至6月20日爲止。由於BTS特餐將在全球將近50個市場推出，全世界的顧客很快就可享用天團成員最喜愛的麥當勞餐飲。

欲知詳情，請登入www.mcdonalds.com，通過推特追踪[email protected]，或參考臉書專頁www.facebook.com/mcdonalds。

萬眾期待的麥當勞
萬眾期待的麥當勞

麥當勞 美國 可口可樂

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