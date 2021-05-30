和平與祝福網上音樂會

全球和平華人 聯合會是一個在全球，以中華文化為依托，致力於促進中華傳統文化的價值為宗旨，凝聚全球華人的智慧與力量，在經濟、教育、文化等各個不同領域促進合作，共建未來，並以成就天下一家大同理想為使命宣言的組織。聯合會的工作任務包含策辦與中華文化發展相關的學術研究和文化藝術交流活動，搭建與中華文化發展相關的合作與交流平台，培養中華文化專業導師群等各種相關活動。全球和平華人聯合會在2018年11月11日於紐約法拉盛的Sheraton H酒店舉辦了美國全球華人會創立大會，隨後在全美各地成立分會，並計畫今年在北加州 成立分會。

新冠病毒在全球大流行之後，大家的日常生活也隨之發生了改變，而我們所處的時代也正在發生巨大的變化。同時隨之而來的還有仇恨亞裔，公然傷害及破壞華人商家的店鋪等種種事件，令人心有餘悸。

本著團結華人及守護家庭的原則，全球和平華人聯合會策劃了Peace & Blessing 和平與祝福網上音樂會，歡迎大家報名參加，共同祝福和平以及美滿家庭生活。

音樂會時間：6月5日，周六下午3點。報名方式：請至ChiPeaceStartsWithMe.com報名。詳情可電話或訊息聯繫北加 州聯絡人彭筱玲幹事：408-499-5679 或發送電子郵件至[email protected]。