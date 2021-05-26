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醫師提醒關於新冠疫苗的注意事項

『舊金山社』
LA County Dr. Gonzalez
LA County Dr. Gonzalez

洛杉磯縣衛生局岡薩雷茲醫師（Eloisa Gonzalez）提供以下資訊：

問：我可以第一劑接種輝瑞（Pfizer）疫苗，第二劑接種莫德納（Moderna）疫苗嗎？或反之亦然？

答：不可以。您必須接種兩劑相同的疫苗，否則，疫苗的效力會受影響。

問：接種完疫苗多久後可以得到保護力？

答：接種完第二劑輝瑞或莫德納疫苗後兩周，或接種完嬌生（Johnson & Johnson）疫苗後兩周，才會有保護力。在這段期間，您必須和還未接種疫苗前一樣，繼續遵守各項防疫措施。

問：如果我接種了第一劑疫苗，但沒有在預定時間接種第二劑疫苗，是否要重新接種第一劑？

答：您應該在接種第一劑輝瑞疫苗後21天接種第二劑疫苗，或接種第一劑莫德納疫苗28天後接種第二劑疫苗。如果您沒有根據這個時間表接種第二劑疫苗，請儘快接種。如果您沒有接種兩劑疫苗，就不算完成疫苗接種。

答：接種疫苗後，是否可以和包括年長親屬在內的家人重聚？

答：要視情況而定。完成疫苗接種者可以不戴口罩、不用保持社交距離和其他完成疫苗接種者在室內聚會。完成疫苗接種者可以和一個還未接種疫苗或還未完成疫苗接種的家庭見面，只要對方不是新冠肺炎重症高危險群。

問：誰有資格接種疫苗？

答：現在，年滿12歲的洛杉磯縣居民或在洛杉磯縣工作的民眾都可以接種疫苗。根據聯邦食品藥物管理局（FDA）的規定，18歲以下民眾只能接種輝瑞疫苗。

請上網站www.vaccinatelosangeles.com預約接種時間。

疫苗 輝瑞 莫德納 洛杉磯 社交距離

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