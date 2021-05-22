我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：NBA附加賽 勇士遭淘汰 灰熊闖季後賽

「中國病毒說」挑起種族仇恨 華裔民盟告川普

蓮生活佛新書「千艘法船」

工商訊
蓮生活佛新書千艘法船 佛法融入日常生活
蓮生活佛新書千艘法船 佛法融入日常生活

蓮生活佛5月15日在西雅圖雷藏寺同修活動中，發表第283本著作「千艘法船」，並舉行簽書會。蓮生活佛表示，從2020年至今，是他一生所遇最動亂的年份，新冠病毒肆虐全球，自己內心一直為世人的苦難而憂傷不已，一年多來每天深夜進入禪定，以密法演化千艘法船，召請佛菩薩超度病亡的有緣眾生。

本書副題是句句法味，書中多篇文章敘述如何將佛法融入日常生活中，發人深省，「沒有實踐，佛法就成了廢物」，並教導般若的空性智慧與禪定的一心不亂，尤其，「娑婆世界的人，一一要檢測自己的慈悲心。慈悲心的圓成，才可以成佛。」

書中闡釋「喜無量」的修持，從一位世界級的富豪被人拿蛋糕塗在臉上談起，教人不要嫉妒，而應隨喜讚嘆，「他的前世，一定累積了一些福份，這一世的努力，成就了世界級的富豪，希望他繼續行善布施，生生世世都是富豪。」由此觸類旁通，時時檢視自己的念頭，如對他人有惡念便轉為讚嘆他人，進而學習他人的優點。「喜無量」更是蘊含了精進的精神，菩薩的布施、持戒、忍辱、禪定、般若，都是歡喜精進，才能達致成就。

六世達賴的情歌中寫著，觀想上師卻出現情人的臉，蓮生活佛在本書中指出，「我們人的念頭，完全受到眼、耳、鼻、舌、身、意所緣的外境所影響」，一切痛苦由此而生，例如飛蛾撲火、魚被釣上岸，需學習一切都不執著，才能空卻妄想煩惱，進入禪定。

檢測 西雅圖

上一則

加州搶劫、持槍減罪2法案 遭永久擱置

下一則

舊金山暴力搶竊頻傳 華埠商戶疾呼增加警力

延伸閱讀

李登輝武官少將 退伍皈依 做義工當「佛法小兵」

李登輝武官少將 退伍皈依 做義工當「佛法小兵」
美朝建交 才能解決核問題

美朝建交 才能解決核問題
麥當勞Uber Eats 試驗新計畫

麥當勞Uber Eats 試驗新計畫
一念之間成魔

一念之間成魔
貴在無咎

貴在無咎

熱門新聞

加州檢察長控告灣區經營包括Kome Japanese Seafood Buffet在內的三家日式自助餐廳的數名華裔業主，涉稅務詐欺與薪資盜竊共65項罪名。(圖取自臉書)

加州自助餐廳3華裔老闆 涉竊員工薪水90萬 被控65罪

2021-05-15 16:28
佛利蒙警方封鎖案發現場。（摘自臉書）

佛利蒙67歲亞裔女遭性侵 警逮28歲遊民

2021-05-14 02:20
紐約飛往舊金山的Jetblue航班因乘客製造騷亂而中途改道。(電視新聞截圖)

乘客吸毒暴走 紐約飛舊金山班機中途迫降

2021-05-19 00:45
陳姓女商戶被抬上救護車。（受訪者提供）

被打、噴胡椒噴霧… 金山女商戶無懼竊嫌報復 勇敢發聲

2021-05-17 00:27
加州中位數房價再創新高，專家認為泡沫化可能性高。圖：pixabay

加州中位數房價再創新高 泡沫化可能性大

2021-05-18 02:16
陳姓女商戶被抬上救護車。（受訪者提供）

遭打傷、噴胡椒噴霧… 金山女商戶無懼竊嫌報復 勇敢發聲

2021-05-17 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌

疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌
克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？
研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗
哈利再爆內幕賣慘 美國人轟：滾回英國

哈利再爆內幕賣慘 美國人轟：滾回英國
IRS加強查稅 10年可望追回7000億

IRS加強查稅 10年可望追回7000億