蓮生活佛新書「千艘法船」

蓮生活佛新書千艘法船 佛法融入日常生活

蓮生活佛5月15日在西雅圖 雷藏寺同修活動中，發表第283本著作「千艘法船」，並舉行簽書會。蓮生活佛表示，從2020年至今，是他一生所遇最動亂的年份，新冠病毒肆虐全球，自己內心一直為世人的苦難而憂傷不已，一年多來每天深夜進入禪定，以密法演化千艘法船，召請佛菩薩超度病亡的有緣眾生。

本書副題是句句法味，書中多篇文章敘述如何將佛法融入日常生活中，發人深省，「沒有實踐，佛法就成了廢物」，並教導般若的空性智慧與禪定的一心不亂，尤其，「娑婆世界的人，一一要檢測 自己的慈悲心。慈悲心的圓成，才可以成佛。」

書中闡釋「喜無量」的修持，從一位世界級的富豪被人拿蛋糕塗在臉上談起，教人不要嫉妒，而應隨喜讚嘆，「他的前世，一定累積了一些福份，這一世的努力，成就了世界級的富豪，希望他繼續行善布施，生生世世都是富豪。」由此觸類旁通，時時檢視自己的念頭，如對他人有惡念便轉為讚嘆他人，進而學習他人的優點。「喜無量」更是蘊含了精進的精神，菩薩的布施、持戒、忍辱、禪定、般若，都是歡喜精進，才能達致成就。

六世達賴的情歌中寫著，觀想上師卻出現情人的臉，蓮生活佛在本書中指出，「我們人的念頭，完全受到眼、耳、鼻、舌、身、意所緣的外境所影響」，一切痛苦由此而生，例如飛蛾撲火、魚被釣上岸，需學習一切都不執著，才能空卻妄想煩惱，進入禪定。