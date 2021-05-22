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馬來西亞豐盛國際基金會牽手文精英

工商訊
馬來西亞豐盛國際基金會牽手文精英倡導「每天感動一個人」
馬來西亞豐盛國際基金會牽手文精英倡導「每天感動一個人」

現代社會迫於生活的壓力，礙於工作的繁重，使人們被放逐的靈魂找不到棲息的歸宿，物質生活水平提高了，感覺到身心疲憊的人卻更多了。

人人內在的舊傷痕都需要被療愈，人生關鍵處作出錯誤的決策，導致很多家庭和社會的問題。推動人類心智發展迫在眉睫。把解決問題的能量帶給世界，把愛的能力帶給每個人。

5月18日，由馬來西亞豐盛國際基金會（FENG SHENG INTERNATIONAL (L) FOUNDATION）牽手文精英所倡導的「每天感動一個人」新聞發布會，受到了全球的矚目。

文精英是經過20年實踐學術經驗，打磨出的一套快速有效、科學系統的方法，以能量學、神經語言學、細胞記憶學等最前沿的生命科學為基礎，運用專業方法幫助人們清理精神負荷，療愈健康，提高免疫力，提升生命品質，活出豐盛健康的人生。

本次的倡導活動上，來自三大洲的文精英代表，分別向全球傳遞他們在文精英培訓所獲得的真實感受，特別在當下全球特殊形式下，每一個人所需要的正能量。

北美文精英代表高昕，加拿大Simon Fraser University碩士，在加拿大著名礦業公司擔任重要職務。第一次聽到馨月老師的智慧時就被深深吸引，通過學習她希望用心靈成長的方式給讓更多人重拾自己。

日本文精英代表熊川小恵子，在國際上拿獎無數，有著深厚的國際影響力，發布會上她說，文精英的體驗式學習讓她更明確自己的人生理想和發展目標，希望通過解決思想問題而真正的去解決家庭乃至國家的進步與發展。

上海文精英代表劉容希，獲得加拿大多倫多大學雙學士學位後，現在正在讀取波士頓大學人類發展專業。她表示文精英的訓練讓她發現了另一個美妙的新世界，那是一個不同以往的視界，是一個讓人向往的新生活目標。

感恩和喜悅是人類能夠達到的最高頻率。「每天感動一個人」，是最直接的提升人類整體頻率到感恩和喜悅的頻率。在這樣的能量和頻率裡，人們能生出智慧，解決問題，成為生命奇跡自由的創造者！

在新的2021年，文精英就是我們的生命寶藏，在這全球疫情反復，經濟低迷，人們焦慮迷茫的時刻，文精英的湧現將為世界帶來改變。這次馬來西亞慈善基金會牽手文精英倡導「每天感動一個人」的活動，更是攜大江大河的情懷，用愛的聲音一呼百應，用實際行動為這個世界獻上最誠摯的愛。

上海文精英代表劉容希
上海文精英代表劉容希
北美文精英代表高昕
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日本文精英代表熊川小惠子
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