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韓中芬談聯邦醫療保險、退休年金

工商訊
保險專家韓中芬。
保險專家韓中芬。

隨著美國社會老年人口的增加以及退休年齡的延長，Medicare聯邦醫療保險的問題和需求是每一位即將退休人士面臨的重要課題。而現實生活裡，屆臨退休的人士最為關心的兩件事：第一是：如何選擇適合自己的聯邦醫療保險計畫(Medicare)，第二是：如何預先為自己安排一份終身都用不完的收入（只要活著就可以繼續領取的終身收入）。

首先我們來談一談Medicare（聯邦醫療保險）。聯邦醫療保險是美國政府專為65或65歲以上的老人或65歲以下有某些殘疾者提供的健康保險。「聯邦醫療保險」幫助老人支付具體的服務，可分成Part A 及Part B兩不同部分。A部分（Part A：住院保險）- 幫助支付在醫院的住院護理費用及支付專業護理機構、善終服務及家居醫療護理的費用；B部分（Part B：醫療保險）─ 幫助支付醫生門診、醫院門診護理及家居醫療護理的費用、及幫助支付一些預防性的服務維護您的健康及防止某些疾病的惡化。另外，還有一項D部分（Part D：處方藥物計畫）- 由聯邦醫療保險批准的由私營保險公司經營的處方藥選項幫助支付處方藥物的費用，可助降低您的處方藥物費用，並防止未來更高的藥物費用。

目前有許多人選用「聯邦醫療保險優勢計畫」(Medicare Adventige Plan)是由聯邦醫療保險批准的私營保險公司經營的健康保險優勢計畫（也稱為C部分：Part C），Part C 包括了A的部分和B部分，通常也包含D的部分，但有時需支付額外的費用。

當你獲得您的聯邦醫療保險Medicare的時候你可以有兩項選擇，一項是跟著原來的聯邦醫療保險Medicare，另外就是選擇參加優勢計畫(Part C)，如果您是跟著原來的聯邦醫療保險，則必須購買藥物的保險(Part D)及增加差額保險(Medigap)就是大家所說的Supplement Plan。

第二個退休老人關心的問題：「如果活太長，退休沒收入怎麼辦？」「是否可用人壽保險及年金來做你人生退休的規畫？」。大家都知道，智慧型手機已經改變了世界，以前手機只用在打電話，現在的智慧型手機除撥打電話外，可發簡訊、上社交網站Line 、WeChat、Facebook及上網搜尋資訊、購物、付款、導航等等，生活上幾乎什麼都可以處理。現在新式的「退休年金的保單」是一種滿足現代人多樣需求的創新保險，優點有：指數利息只漲不跌、一張保單含多項福利。您的退休由您自己掌握，每個人都有每個人不同的需求，想進一步了解如何選擇好的全面性的人生退休規畫，務必要多了解產品的涵蓋範圍。

如果你已參加了任何聯邦醫療保險的優勢計畫或者差額政策，發生任何問題或疑慮，可與韓中芬聯絡，她將為您仔細的說明並回答問題。韓中芬手機510-579-9534。Email :[email protected]

聯邦醫療保險 退休 智慧型手機

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