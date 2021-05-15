加州新冠病毒租房援助計劃

因新冠疫情無力支付租金 或公用事業（水電煤）費用的加州 房東和租客 均可立即申請租房援助。符合收入條件及援助計畫資格的租客可以進行申請，獲得補助以支付逾期和未來的租金及水電煤費用。租客和房東如需查詢申請資格，應造訪HousingIsKey.com或致電免費電話833-430-2122。

符合以下條件的加州租客或許有資格進行申請：

一、因新冠疫情影響而符合領取失業救濟金的資格、家庭收入減少、遭遇重大開銷或面臨其他財務困難。

二、證明有面臨無家可歸或住房不穩定的風險，其中包括：逾期水電煤費用通知、逾期租金通知、驅逐通知、不安全或不健康的生活環境； 或者、其他該計畫可接受的文件，用以證明有上述風險

三、家庭收入必須不超過地區中位收入（Area Median Income）的80％。

參與加州新冠病毒租房援助計畫的房東將可獲得租客在2020年4月1日至2021年3月31日期間逾期未付租金的80%，但前提是其租客須符合收入條件，且房東須同意免除租客積欠的剩餘20%租金。

符合資格的租客，即便房東選擇不參與此計畫，也可自行申請，並獲得2020年4月1日至2021年3月31日期間累計未付租金的25%作為補助。租客還能獲得財務援助支付未來的租金，金額最多為其每月租金的25%。這兩項援助計劃幫助租客在2021年6月30日加州驅逐保護令失效時，得以保住居所。

加州新冠病毒租房援助計畫還提供其他的財務援助，包含100%全額支付2020年4月1日至2021年3月31日期間累計未付的水電煤費用以及未來的水電煤帳單，總計時長不得超過12個月。

如需查詢申請資格、瀏覽申請所需的文件並開始申請，請造訪HousingIsKey.com。申請必須包括所有必要的資料方可獲得受理。申請程序一旦開始後，房東和租客將收到申請狀態的後續通知。

需獲得多語言服務或申請協助的加州居民應致電833-687-0967，與地方合作組織進行預約。如需查閱地方合作夥伴、提供的服務和語言的完整列表，請造訪HousingIsKey.com或致電加州新冠病毒租房援助客服中心833-430-2122。援助項目將不會詢問申請者公民身份，無論移民身份為何，申請者皆有可能符合援助資格。