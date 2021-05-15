新學友23日暑期特色課程說明會

下周日5月23日下午1時30分至3時30分，《新學友教育 學習中心》將對舊金山灣區 的學生和家長敞開大門，大家可以參觀學校，或同老師在網上見面，可安排試聽暑期的課程。資深升學顧問Dr. Yoshida老師會現場回答問題，升學顧問Lisa Cavallerano，英文老師Melissa Valk，電腦老師Sunny Tai會和大家見面並解答疑問。機會相當難得，大家一定要把握好時機。

暑期在即，8周的時間充分利用，是向大學證明自己渴望求學的最佳時機，數學的研習營和AMC競賽是需要提早計劃安排的，豐富合理的暑期規劃，利用暑期改善課業弱點，做好升學考試 的準備，提前預習下一學期的功課和提前閱讀英文課等。根據以往的經驗，許多學生在秋季修課時會感到困難而尋求課外幫助，利用暑期充足的時間先修課程是明智之擧。

《新學友》的暑期特色課程是參照灣區學校的課程進度來安排的，為各年級學生的不同需求開設各種富有特色的課程。有寓教於樂的中小學多元文化暑期夏令營、英文讀寫、數理科、JAVA、計算機科學、網站開發等。暑期先修課程包括高中數學、化學、生物、物理等專業科學類課程輔導，SATI、ACT、AP考前實力加強班，新移民青少年的暑期ESL / ELD英文密集加強班。為方便學生選課，課程時間有周一至周五或周末班。該校夏令課程選擇富彈性，可配合家長與學生的暑假旅遊計劃、學習計劃來設計客製化的課程，自行選班、選天、選星期。

《新學友》名師雲集，課程齊全，在灣區享有很高的聲譽。讓孩子在《新學友》過暑假，家長放心，孩子開心。不虛度時光，過一個有意義的暑假。報名或了解詳情，敬請來電 408-446-1956，或上網查詢 www.ShareWorld.org。新學友教育學習中心地址：21601 Stevens Creek Blvd., Cupertino, CA 95014。