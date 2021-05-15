福斯特市Town House本周末上市

座落於864 Erickson Ln, Foster City, CA 94404本週上市，要價$1,298,000。

居家防疫 期間房地產市場交易依然熱絡，最近房價穩健成長，仍舊呈現供不應求的趨勢。本周要介紹一棟位於福斯特市Foster City的Town House，坐擁優質的生活環境，社區還有游泳 池及兒童遊樂場，而HOA每個月只要250元，應該是整個Foster City最低的社區管理費了。步行距離可達附近很棒的Foster City Elem，Catamaran和Farragut休閒公園以及購物中心。連接101高速公路和92號快速道路也都相當便利。要價129萬8000元，是一件非常值得前往參觀的好標的。

這棟 Town House是兩層樓的建築，地址是864 Erickson Ln, Foster City, CA 94404，佔地1440平方英呎，生活面積1380平方英呎，規劃了3臥室2套半衛浴，屋況還維持很好，內部剛剛重新油漆，成交後即可入住。獨立的車庫，可容納兩個車位。有前院以及私人後院，可以規劃植栽或休憩的空間。

室內採用開放的格局規劃，從客廳連接到餐廳及廚房，生活動線流暢而且顯得寬敞。客廳有大面積窗戶以及一座溫馨的壁爐。廚房採用白色調的檯面及櫥櫃，玻璃窗台面對後院，一旁還有玻璃落地門，讓廚房以及餐廳顯得格外地明亮潔淨。二樓則是規劃了臥房，空間寬敞，每間都有採光的窗戶。

位於864 Erickson Ln, Foster City, CA 94404的這棟Town House。要價只要129萬8000元，由Listing Agent Compass公司的Sophie Tsang負責上市銷售。請打電話了解詳情並預約參觀，或上網瀏覽：864erickson.com。全國頂尖經紀人Sophie Tsang專精矽谷 房屋買賣、2006至2020年連續榮獲總裁獎，聯繫電話號碼是408-667-3171。