晨星之光心靈微聲部落格發文抗痕

綜觀世界所有媒體都鼓勵著女孩、女人們努力奔向和自己年紀不符的「理想目標前進。」稚嫩的女孩急著蛻變為滿有吸引力、獨立成熟的女人。等真的成了女人，又拒絶長大，想留住追不上的時光。同一個人不同階段，矛盾的兩樣情。難道不管站在哪一個人生據點，都需帶著不必要的惆悵？

國中一年夏天在海水浴場打工，我和二姐被派在小攤賣冰淇淋和飲料。休息時，兩人傻傻相約日光浴，夢想曬成廣告模特兒的古胴色皮膚。回家媽媽驚見兩塊黑炭，把我們臭罵了一頓。過沒多久，我的臉頰上開始出現小斑點。為驅走這些小斑點，從那時起，能做該做的保養幾乎就沒斷過。雖然慢慢習慣它們的存在，但也不是完全不在意。

一次做聲帶手術住院的小插曲讓我玩味人的眼光由何而來？手術需要全身麻醉，術後照料我的護士是一位美國 媽媽。她做事俐落、十分熱心，嗓門大也是特色之一。術後還沒張開眼，迷糊之中聽到她愉快輕盈的歌聲。正欣賞羡慕著她嘹亮的嗓子，才想張開眼看看本尊，她突然湊近我的臉盯著我說：「妳臉上的小斑點真好看。我虛弱地看看她，無力笑了笑。麻醉藥剛退，昏昏沉沉，該是聽錯了，護士媽媽人真好。應該是找不到可安慰的胡亂誇一通。不過這可是一安慰就到位哩。

過不久她來巡房，又在我臉上東看西看。不誇張，真像是看見什麼稀世珍寶，「真的，我真喜歡妳的雀斑吔！」 我無法開聲，只能點頭向她示意道謝。為了癌症 的各樣後遺症一路受了不少苦，此時斑點根本不算問題，但有人安慰鼓勵感覺也是不錯。

外面天色暗了。護士媽媽的步伐特別急快，很容易辨識。她手上提著大包小包，看來準備好要下班。這次她專程走到病床前告訴我她要回家了，且又再認真地告訴我：「我真喜歡妳這些可愛的雀斑，Bye！」怎麼才一個下午，這些斑點好像不怎麼礙眼了。真是何等容易動搖的眼光和自信啊…。

女性在美國若著小尺碼，在亞洲就要穿中至大尺碼。不少人回亞洲時總覺得自己可以再瘦一點。在美國一件Ｔ恤加牛仔褲就能出門。在台灣 外出稍遠稍久，若沒有淡施胭脂稍做打扮，就會懷疑自己是不是太邋遢。別人那麼在乎嗎？也沒。那麼自己為何多少還是在意？

不接受有斑點和贅肉的觀點在另一個文化成長的人眼中，居然180度轉為一個稱讚的原由。換個區域就換個想法和眼光的話，誰的標準就都不準了。

近年來此風更是誇張，30歲竟被嘆為老女人？「老妹、大嬸」，矮化成熟女性的名詞層出不窮。不少女孩年過30便開始莫恐慌，她們其實才正要踏入另一個美好階段呢！揮別了青春時光，卻難以踏上新的旅程，可思議地視自然為缺陷，造成不必要的受傷。無法帶著欣賞的眼光看自己，一路到盡頭。害怕沒有個人特色，又怕太過與眾不同；想要在他人的眼光中找到自己，內在和外在的自我形象不斷調整，直到模糊不清…。

聖經中有一個很美的詞叫「瞳人」－「the apple of one’s eye」，是心肝寶貝最為珍貴的意思。神愛世人，為世人捨了自己，為救贖每個獨特的你我。愈經歷主恩的滋味，愈品嚐到被視為眼中瞳人的獨特珍貴。神不但視我們為珍寶，祂也要我們視祂的話語為珍寶。在「挖寶的過程中，主讓愛祂的兒女，因著看清身為人的真正價值，忘記了成長路上的一道道傷痕，進而珍惜被重新塑造雕琢的路程。一天天變老的時光不再無奈，反而充滿意義，因為沒有昨天就沒有今天的自己。

這篇文章看似寫給女性，其實男性世界裏大有各樣無形的壓力。不管是人給的、自己給的、大環境價值觀給的。成長過程難免留下傷痕。外表的美化敵不過心裡的傷口，也遮掩不了害怕失去的恐懼。唯有重新找回、認識創造者全然美好的心意，才能讓我們無懼歲月的痕跡，轉無奈的嘆息為感恩的讚嘆！

主給的恩典夠用，且能叫受傷的心不因著處境的轉變繼續扭曲。主給的全新生命帶來了不同的眼光，叫人忘卻傷痕，全然得醫治。如此被神寶貝珍視著，怎能不為每個階段喝采，欣賞生命每處留下的美麗痕跡呢？