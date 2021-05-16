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現代2021 Elantra與Santa Fe獲安全首選獎

工商訊

配備特定大燈的現代2021 Santa Fe與Elantra榮獲公路安全保險協會(IIHS)頒發的2021年最佳安全首選大獎(TSP)。

Elantra與Santa Fe分別為現代汽車獲得2021年最佳安全首選殊榮的第八和第九款車型。現代汽車現有七款獲得TSP的車型，獲得TSP+的則有兩款車型，且所有休旅車款皆有TSP或TSP+的殊榮。在配備可選的前方預防碰撞系統以及LED大燈的情況下，現代汽車在現今業界中獲得的TSP與TSP+的車型數量與其他品牌並列第三名。

北美現代汽車首席安全官Brian Latouf表示：這些最高評比證明了現代汽車對汽車安全性的承諾。作為汽車業界中安全功能的領導者以及IIHS的表彰是我們品牌的基礎。我們會持續努力為我們的客戶提供出色的行車安全。

要獲得TSP，車輛必須在IIHS的六項防撞性評估測試中獲得良好的評分，其中包含駕駛人與乘客的側邊小型重疊前方、中度重疊前方與側面、車頂強度，以及頭枕的測試。車輛還必須配備在車輛對車輛以及車輛對行人的碰撞測試中獲得高級或是頂級評分的前方預防碰撞系統，以及獲得良好或可接受評分的大燈。要獲得最高級的TSP+評級，獲得良好或是可接受評分的大燈必須是所有車型的標準配備。

現代汽車(Hyundai)所有尖端科技的SUV、房車、休旅車，以及替代能源車款皆有保固計畫的背書，這是現代汽車對客戶最好的承諾。

現代汽車全車系在全國超過820間經銷商銷售，將近一半的車輛是在位於阿拉巴馬州的現代汽車製造廠建造。北美現代汽車的總部位於加州噴泉谷，為韓國現代汽車集團的分公司。請至www.HyundaiNews.com查詢更多北美現代汽車相關新聞.北美現代汽車華人粉絲俱樂部Facebook。

汽車 休旅 阿拉巴馬州

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