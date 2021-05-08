Cupertino上海1號餐廳室內外全部開放營業

松鼠黃魚

疫情 舒緩，庫市的上海一號餐廳已於月前重啓，以無比的熱誠歡迎民眾入內用餐。過去這一年，前來上海1號外賣的客人非常多，喜歡濃油赤醬滬菜的灣區 老饗們從未因疫情而停止追求美味的腳步。

名廚主理的上海1號餐廳，好吃的上海名點非常多，如：鲜肉小籠包、蟹粉小籠包是每桌必點的弄堂小吃，其他如煎的皮酥肉香汁濃的生煎包、蝦肉鍋貼等，當滋滋出鍋時，伴隨著鍋氣，新鮮上桌，輕咬一口，肉香、油香、蔥香、芝蔴香全部交融於口中，這絕頂的美味，也只有堂食才可以完全享受。

説起上海1號的本幫菜，更是有名，本幫菜是上海菜的别稱，是江南地區漢族文化的一個重要流派。本幫菜以濃油赤醬、鹹淡適中、醇厚鮮美為特色。烹調方法以紅燒、煨、糖為主。上海1號的經典本幫菜計有：松鼠桂魚、紅燒鱈魚划水、響油鳝魚絲、蟹粉豆腐、水晶蝦仁、本幫紅燒肉鵪鶉蛋、紅燒獅子頭、江南第一蹄、面筋塞肉、糖醋排骨等。

水晶蝦仁，堪稱上海第一名菜，滿盤蝦仁配料簡單，軟中帶脆，Q彈爽口，講究的是原汁原味、湯白汁稠。松鼠桂魚也是著名的傳統菜式，桂魚經去去骨、剖花、炸製，外型呈現花瓣狀，再淋上糖醋汁，一口一個香，讓人停不了筷子。紅燒肉鵪鶉蛋，鬆軟鹹香，雖是一道家常菜，欲考驗廚師的功力，要燒的肥而不膩，需要真功夫。

上海1號餐廳，不惜重金，禮聘宮庭大廚主理廚政，日日推出口味正宗上海本幫名菜，歡迎您來嚐鮮。

另外，如果您是喜愛麵食的老饗，上海1號供應的滬式粗炒麵、雪菜/薺菜/榨菜炒年糕、薺菜大餛飩、上海咸肉菜飯、蔥油拌麵等，都是您不得不嚐的經典選項。

上海1號每逢周二公休餐廳特備豪華貴賓廳，沒有低消，歡迎電話預約訂位。地址：19634 Stevens Creek Blvd., Cupertino。電話：408-255-1288。網址：Shanghai No.1。