『了解亞裔和太平洋島民在美的經歷”』5月討論系列

亞裔美國 人社區參與（AACI）和聖塔克拉拉縣議員Joe Simitian宣布了一系列小組討論，主題為“了解亞裔美國人和太平洋島民（AAPI）的經歷”，該小組討論由AAPI領導人和社區組成來自全國各地的成員。

小組討論旨在理解我們的AAPI社區的多樣性，討論其文化和歷史，偏見和暴力的起源以及AAPI社區中的身份概念提供基礎。這三個討論小組都是免費的，向公眾開放，連續三周在星期四，5月13日，5月20日和5月27日，下午6:30至晚上8點。要註冊，請訪問www.tinyurl.com/understandingaapi。

Simitian說，該計劃已經進行了許多個月，並早於最近的反亞洲事件激增。Simitian 說：『五月是亞裔美國人和太平洋島民傳統月，這是該系列特別合適的時間。』幾年前，當他的辦公室贊助了一系列名為『了解伊斯蘭』的活動時，也受到了高度興趣和參與的激勵。『我認為大多數人都想了解社區中人們的生活和經歷，而這機會可以幫助大家。』

『在過去的一年中以及最近幾個月中，我們的社區–我們的朋友，家人，同事和鄰居–經歷了騷擾和暴力。這令人震驚且無法接受，』Simitian 說，這些讓對話變得更加重要。『像其他民選官員一樣，我能夠參加公共集會，並看到我們的社區團結起來發聲並互相支持。』

『但是集會不足以打破長期存在的偏見，暴力和排斥行為。真正的變革需要理解-願意傾聽，參與並做必要的工作。我希望人們能加入AACI和我，以更好地了解我們縣的多樣化的亞裔美國人和太平洋島民社區。』Simitian繼續說道。

『我對在我們社區中發生的針對亞裔美國人的種族動機攻擊和犯罪感到非常憤怒。作為一個社區 我們需要 團結起來，反對仇外心理，仇恨和暴力。AACI很榮幸能夠加入Simitian縣議員，為AAPI社區中存在的各種經驗提供了討論和理解的機會。希望知識和同情心能夠使社區相互支持，並共同康復。』AACI總裁兼首席執行官Sarita Kohli說。

皮優研究中心（Pew Research Center）4月份進行的一項調查顯示，絕大多數（81％）的亞洲成年人說，針對他們的暴力行為正在增加，理由是反亞洲的言論，種族主義和替罪羊都將亞洲人的流行病和由此產生的影響歸咎於亞洲人。歧視 的經歷並不是什麼新鮮事，因為先前的研究表明，四分之三的亞裔美國人說，他們曾經歷過歧視，或者由於種族或民族而受到不公平的對待。在美國境內，報告顯示，亞洲女性受害的可能性約是男性的兩倍。

自2020年3月以來，向Stop AAPI仇恨報告中心報告了近3,800起仇恨事件，其中僅海灣地區就報告了700多起。在聖塔克拉拉縣，超過一半的縣居民說英語以外的語言，且39％的縣居民是外國出生的。該縣是越南 以外第二大越南居民人口的所在地，也是美國所有縣中最大的北印度語社區。

要註冊參加討論或聆聽，請上網 : www.tinyurl.com/understandingaapi或www.aaci.org。

5月13日，星期四（下午6時30分–晚上8時）：我們多元化的AAPI社區

在我們的AAPI社區中，誰是誰？他們的歷史，故事和經歷是什麼？它們有什麼異同？

·Pawan Dinghra，阿默斯特學院美國研究教授； 《管理多元文化生活：亞裔美國人與多重身份的挑戰》的作者，《亞裔美國人》的合著者。

·健康信託基金會首席執行官Michele Lew

·娜塔莉·瑪索卡（Natalie Masuoka），加州大學 洛杉磯分校政治學副教授兼亞裔美國人研究主席和副教授；美國《多種族認同和種族政治》一書的作者，《歸屬政治：種族，輿論和移民》的合著者。

5月20日，星期四（下午6:30 –晚上8點）：偏見與暴力

偏見從何而來？是什麼原因導致暴力？那我們該怎麼辦？

·加利福尼亞州總檢察長羅伯·邦塔（Rob Bonta）

·聖克拉拉縣高等法院法官尊尼高哥

·Helen Hsu，心理學博士，首席外展專家，美國亞裔參謀人員心理學家，亞裔美國人專家以及斯坦福大學講師

5月27日，星期四（下午6:30 –晚上8點）：身份認同概念

AAPI社區如何看待和描述自己？別人如何看待和描述它？

·丘特希爾學院院長Thuy Thi Nguyen

·世界事務理事會首席執行官Phillip Yun

·Pawan Dinghra，阿默斯特學院美國研究教授；《管理多元文化生活：亞裔美國人與多重身份的挑戰》的作者，《亞裔美國人》的合著者。

小組成員的頭銜僅用於識別目的，並不旨在建議組織的支持或認可。

AACI成立於1973年，是最大的社區組織之一，其倡導和服務在聖塔克拉拉縣面臨著獲取健康和保健服務障礙的邊緣化和弱勢族裔社區。我們的許多計劃每年達到18,000多個，以解決個人的健康和福祉，並進一步增強了我們對提供不僅限於健康的護理的信念，還為人們帶來了希望和新的可能性。當前的方案包括行為和初級衛生服務，預防和治療藥物濫用，酷刑倖存者中心，為家庭暴力和人口販運倖存者提供住房和服務，高級保健，青年方案和社區宣傳。

『了解亞裔美國人和太平洋島民的經歷』已獲得以下社區團體的支持：·非裔美國人社區服務局·亞洲法律聯盟·非營利組織卓越中心·伊斯蘭網絡集團·韓裔美國人社區服務·LEAD 菲律賓·女選民協會Cupertino-Sunnyvale和Los Altos-Mountain View Area·東北醫療服務（NEMS）·聖何塞矽谷NAACP·聖克拉拉縣圖書館區·停止AAPI Hate*·健康信託·我們一起將帕洛阿爾托/山景·大學AME錫安教堂