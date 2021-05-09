人口普查局向總統提交人口普查國會席位分配結果

人口普查 局宣佈：2020年人口普查顯示截至2020年4月1日，美國 的居民人口數爲331,449,281（約3億3144萬）。美國居民人口代表在50州及哥倫比亞特區居住的人口總量。與 2010 年的統計結果308,745,538 相比，人口增加了22,703,743（約2270萬）或7.4%。

「非常感謝美國公眾積極回答2020年人口普查問券」，商務部長Gina Raimondo說。「全國上下克服重重困難完成第24次人口普查。它是我們民主制度的基礎，也是增長和復原的動力。在此感謝美國人口普查局的工作團隊，戰勝前所未有的挑戰，收集和生成高質量的資料，爲將來多年的決策提供重要參考」。

census.gov上有美國50州 (state)、哥倫比亞特區和波多黎各的居民人口統計資料。人口最多的州是加州39,538,223；人口最少的是Wyoming576,851。自2010年人口普查後，人口增加最多的州是Texas德州，增加3,999,944 人，總人數達29,145,505。自2010年人口普查後，人口增加最快的州是Utah猶他州增加了18.4%總人數達3,271,616。波多黎各的居民人口是3,285,874，與2010年人口普查的資料（3,725,789）相比下降11.8% 。

除了新發布的統計資料，Raimondo部長今天還向拜登總統提交了用於美國眾議院 席位分配的人口統計結果。據美國法案第2章，使用國會定義的公式計算眾議院席位分配人口，在各州分配美國眾議院的435個席位。

國會席位分配人口包括50州的居民人口，加上海外軍事和聯邦文職人員及與同住海外且人數可以分配到其住宅所在州 的家屬。哥倫比亞特區和波多黎各的人口在國會中沒有投票席位，不計入國會席位分配人口之中。海外聯邦僱員及家屬的人數僅用於國會席位分配。

1790年人口普查，每名眾議員代表約3萬4000名居民。根據2020年人口普查，眾議院的規模增長了四倍多，從105席增至435席，平均每名眾議員大約代表76萬1169名居民。據2020年人口普查，德州將增加2個眾議院席位，Colorado、Florida、Montana、North Carolina 和 Oregon 這5州，每州增加1席，加州、Illinois、Michigan、紐約、Ohio, Pennsylvania 和 West Virginia 7個州每州減少1 席，其餘各州的席位保持不變。收到國會席位分配人數後，總統會將其傳交給第117屆國會。國會席位重新分配的第118屆國會將在2023年1月履職。

人口普查局代理局長Jarmin說「在交付了國會席位分配人數後，我們將着手準備創建和交付重劃選區資料，這項工作受新冠病毒 (COVID-19) 的影響延誤了。」重劃選區資料包括各州重分或「重劃選區」立法邊界所需的當地人數。由於資料處理工作的變動、新冠病毒 (COVID-19) 對資料收集造成延誤和人口普查局對高質量資料的承諾，各州預計會在8月 16 日收到重劃選區資料，完整的重劃選區資料和便利的工具包將在9月30日之前交付。人口普查局將在發佈資料前通知公眾。