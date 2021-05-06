金麥食品 母親節雙重大酬賓

金麥台式蛋糕享譽灣區35年，無論造型，口感，皆廣受消費者喜愛。

溫馨的母親節即將到來，為了陪伴灣區 母親們過一個美好的節日，金麥食品公司特別推出「母親節雙重酬賓送好禮」活動，5月8、9二天，凡訂購金麥各式蛋糕隨贈珍珠奶茶一杯，購買金麥珍奶二杯，即送精美珍奶吊袋一個（紅黑二色任選）。

金麥台式蛋糕享譽灣區35年，無論造型，品味，品質，無與倫比，顧客讚不絕口，母親節選購金麥蛋糕搭配金麥珍珠奶茶，實可謂最佳組合，金麥全體同仁預祝天下偉大的母親，母親節快樂！

即使是35年的老店，金麥食品仍不斷推陳出新的為灣區人推出最好吃的糕點新產品，不忘初衷，日日認真經營。

慶祝母親節，團圓餐上蛋糕一定不可缺少，金麥食品公司為僑胞客製各種口味的蛋糕，不僅造型溫馨，入口即化的口感更是讓人印象深刻，多年來金麥不惜成本，蛋糕之所以可以廣受消費者青睞，除了老店傳承的好品味外，堅持採用最好的食材，也是成功的主因。

炎炎夏日即將到來，金麥應時應景推出各式鮮果吧，以及台式黑糖刨冰，清涼解暑，養生美味。

金麥食品公司地址：19675 Stevens Creek Blvd., Cupertino, CA 95014。408-255-2221。