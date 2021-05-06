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美國疾病控制 預防中心

舊金山訊
ASQ的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上7時至晚上9時。
ASQ的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上7時至晚上9時。

美國疾病控制及預防中心（CDC）的《前吸煙者的忠告》Tips Campaign活動已經邁入了第十個年頭。為了鼓勵戒煙推出了新一輪震撼人心的廣告。Tips活動是美國第一個由聯邦政府資助的煙草教育運動，已幫助超過100萬成年人戒煙，並激發了數百萬人嘗試戒煙。

這些廣告將於4月至9月在全國串流媒體廣播電台、數碼短片和網絡平台播放。最新的Tips活動將繼續分享吸煙相關疾病患者的個人故事和苦難煎熬。此外，新廣告還講述照顧吸煙相關疾病患者的親人及家庭成員的故事。這些擔當照顧者角色的家庭成員，在照顧病人的生活亦受到多方面影響；包括在照顧病人時，是否還有能力繼續工作，及他們如何保持個人的身心健康。

「近十年來，Tips活動激發了數百萬人作出挽救生命的決定，嘗試戒煙。」CDC 吸煙與健康辦公室主任Deirdre Lawrence Kittner博士說，「通過勇敢地分享深刻的個人故事，這些新廣告中的英雄們為超過1600萬患有吸煙相關疾病的人發言。」

「美國疾病控制與預防中心（CDC）的Tips活動有效地讓人們注意到吸煙的有害影響，並使人們聯繫到可以幫助他們戒煙的資源。」加大聖地亞哥分校家庭醫學與公共衛生學教授朱書宏博士說，「作為從事戒煙干預措施多年的公共衛生研究人員，我非常清楚吸煙的嚴重後果。請致電ASQ《華語戒煙專線》1-800-838-8917或在網上註冊或短訊服務，讓說廣東話或國語的戒煙顧問為您的戒煙旅程提供幫助。」

Tips®活動鼓勵說國、粵語的吸煙者去電 ASQ《華語戒煙專線》1-800-838-8917或瀏覽 www.asq-chinese.org獲免費的戒煙幫助。符合條件的吸煙者將會獲得兩週用量的免費尼古丁貼片。ASQ還為已戒煙但仍為保持戒煙而努力奮鬥者提供幫助。吸煙者也可以用關鍵詞【戒煙】發短訊到66819以獲取戒煙支持。歡迎非吸煙者致電ASQ《華語戒煙專線》，了解如何幫助您所愛的人戒煙。

ASQ【華語戒煙專線】，由Asian Smokers' Quitline(ASQ)運作，由美國疾病控制及預防中心（CDC）資助。ASQ為亞裔社區的居民用國、粵語供免費、以實證為基礎的戒煙服務。符合資格的戒煙者將獲兩周免費的戒煙貼片。研究證明ASQ的服務可倍增吸煙者戒煙的成功率。

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