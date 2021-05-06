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退休規劃 年金開戶送25%獎金

舊金山訊
彭威翔介紹退休產品。
彭威翔介紹退休產品。

華人社區討論很多的一個題目是：如何規劃退休？據官方統計，65歲以上的美國人78%擔心沒有存夠退休金！而很多人將會越活越久到90至100歲！你和大多數人一樣擔心你的401K加上社安收入不夠花嗎？你有早做規劃用錢和時間給自己創造出多一點退休金嗎？

如果你大約50左右，有一些錢想要投資但又怕放在股市不安全，放在房市既不夠又擔心租客不交房租，放銀行利息又太低，你可以投資在指數年金。首先它讓你的錢保底，保證帳戶只漲不跌，每年跟著股市上漲，但如果股市掉下來有保底。當你在60多歲要退休的時候，你可以開始領取終生收入，也可以從帳戶按需要提取資金，永遠不用擔心退休金花完！做為在保險界縱橫了多年的資深財務顧問，彭威翔比較了十幾家的指數年金產品，特別指出熱賣的指數年金特色：一、開戶馬上有25%的獎金進入退休收入帳戶！（從5月4日至6月21日）。二、當股市下跌時，賬戶不跌，當股市上漲時，你的賬戶跟著漲而且上漲可達指數的2.5倍！讓你的退休漲戶在7年左右就翻一倍！（講座會詳細解釋）。三、隨時可以開始領取退休收入，當你開始後，每年你的收入就鎖定不會低於當時的收入，每年還會繼續隨股指的上生而上升150%！四、以一個58歲男性作例子，如果他放20萬元在一種指數年金，馬上有18%也就是3.6萬元紅利加入到他的帳戶，然後每年他的帳戶持續增長，如果他等到70歲退休時領取終生收入每年2.8萬，他75歲已增加到每年3.8萬，80歲每年領4.9萬的退休金，終生不停！到90多歲共領取退休金100多萬！20萬可換來100萬退休金。沒有股市下滑的風險！五、如果將來你不想每年領退休金，而是想一筆把年金取出，也完全可以。六、如果你有長期護理的需求，你可以拿2倍年收入直到你不需要。七、如果你中途去世，你的受益人將會得到你沒有領完的退休賬戶價值。

從上面的例子看到，時間可以讓你的退休金倍增！如果你早點開始投資在這種即保底又持續增長的指數年金，你的晚年將會無憂！

那麼你的401k 和其它的共同基金是否也可以轉入這樣的年金投資呢？答案是肯定的。你可以把現在各散東西的退休金帳戶做一個整合，把它一起放入指數年金中，讓保險公司保證你的退休金。這家保險公司是全球前五大的保險公司，財務穩健為AA 級的公司，有很久的歷史，讓你可以放心投資而不用擔心股市的波動讓你的退休金受損。

要了解到底哪一種年金適合你？可來參加網上講座，同時介紹長期護理保險，夫婦可以兩人合保，保證長期護理終生無上限，而且如果用不到長期護理會有人壽保險理賠，讓你的錢不白花！長期護理是退休必須做好規劃的，因為在美國65歲以上的人有70%在走之前要用到長期護理，到底哪種方式最好最劃算？可來網上講座詳細了解！

網上講座報名電話：510-397-8899，或電郵：[email protected]，鏈接隨後發送。

退休金 指數 保險

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