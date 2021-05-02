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父母親的最愛組合：藍夢蜂膠皇+海參靈芝皇

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藍夢蜂膠皇+海參靈芝皇。
藍夢蜂膠皇+海參靈芝皇。

一年一度的母親節、父親節來臨之際，您準備好送給他們的禮物了嗎？還在猶豫著什麼樣的禮物送給爸爸媽媽最開心、最有用嗎？送給爸爸媽媽的最好大禮，就是送健康！

美國藍夢蜂膠皇和海參靈芝皇組合是送給雙親健康大禮的第一首選！

「美國藍夢蜂膠皇」的成分，達到史無前例的5倍濃度，其主要功效成分黃酮類化合物含量達到最純，最高！「藍夢海參靈芝皇」全球首創採用南美洲的頂級海參，和多種高濃度有機赤靈芝包括：赤靈芝提取物，全破壁靈芝孢子粉，舞茸靈芝和桑黃靈芝的精選組合，高溫低壓洗滌消毒，去除海參和靈芝上殘留的重金屬，化學物質等，再經過納米緩釋技術提純。海參富含蛋白質、鈣、鉀、鋅、鐵、硒、錳等活性物質，另含18種胺基酸且不含膽固醇，是高蛋白、低脂、低糖，對高血壓、冠心病、肝炎等病患及老年人的食療聖品。

經科學驗證，老年人長期服用對健康好處多：穩定和調節血糖值、糖尿病併發症能起到預防及改善，預防心腦血管疾病的發生；保護肝臟，保護腎臟，補腎益精、幫助抑制尿酸，對痛風有良好的效果；改善骨質疏鬆，補充鈣質預防和改善類風濕性關節炎；調理腸胃，改善急慢性胃炎、胃酸過多等症狀，起到殺菌抗潰瘍的效果；實驗證明，增强治療期間身體抵抗力、協助緩解化療以及各種化學藥物帶來的毒副作用；抗神經衰弱，改善睡眠，提高記憶力；增強免疫力，抗過敏，抗疲勞，增強體質，預防流感；緩解各種炎症。對口腔潰瘍、支氣管炎、鼻炎、咽喉炎等消炎效果良好；美白祛斑，防止脫髮。

藍夢藥業所有產品均使用植物纖維為主成分的素食膠囊，溶解及吸收率更高，又沒有動物明膠的負擔，是目前歐美最受歡迎的劑型。是唯一通過GMP標準成分毒性分析檢驗合格，低溫真空無毒處理，採用高分子納米緩釋技術生產，服用安全可靠。

母親節、父親節期間，美國藍夢國際藥業推出「雙親節健康大贈送」購物活動，買6+4，只有388元。訂購熱線：1-877-808-8588或到三藩市的亞洲參茸、天天集團、恆豐泰、依力臣參茸。屋崙：國泰參茸，環球參茸，香港參茸，美參參茸。沙加緬度：永泰參茸，萬寶參茸。波特蘭：永明堂。西雅圖：大參林參茸，太和堂。夏威夷：北美參行等特約經銷商訂購享優惠。

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