慶祝母親節日本富士按摩椅大特價送大禮

日本富士按摩椅大特價送大禮。

日本 富士按摩椅為慶祝光輝母親節，感謝辛勞的母親，即日起，舉辦大特價送大禮活動。日本富士高端醫療按摩椅是疫情之下，母親的健康長壽的保障，為天下母親帶來健康益處，是母親節的首選禮物。此次活動，推出產品為日本富士高端醫療按摩椅FJ-8500/AI -4D折扣高達60%以上，60期分期付款，「0」利息，十年保修三年免費，一天一塊錢，健康長壽30年，再次買一送一，送魔鬼瘦身機（市價3300元）。為人子女表達愛心，讓媽媽的健康有「椅」靠，不用一分錢，無頭款。二機組合，夢寐以求，千呼萬喚愛心奉獻。

買一台富士按摩椅是投資自己的健康最好的選擇。據日本富士高端醫療按摩椅負責人DR.FUJI表示：為什麼日本富士高端醫療按摩椅FJ-8500/AI-4D人工智能 按摩椅深受廣大華人顧客的最愛，銷售火爆供不應求，主要因素是此按摩椅FJ-8500勞斯萊斯至尊豪華神士按摩椅具有：一、按摩到位，深入筋脈肌肉，深層減壓放鬆，是市面上唯一一台AI-4D/SLL 軌道人體工程學原理，再加頸部腰部加壓按摩，是全球唯一脊柱神經骨科協會認證的醫療按摩椅；二、超過100各強力氣囊，全身95%面積的揉壓氣壓按摩；三、人體GPS定位定點探測，人橋拉筋，徹底解除神經的壓迫症；四、全自動24個程序，自我選擇高達724種手法，強度調節；五、啟動藍牙HiFi熱療手機充電，記憶程序及自我適應自我調節。六、腿部揉壓波型擠壓，腿部腳滾可輪。七、快速一鍵到位，7寸LED觸健控制器。八、此按摩椅是2021年最潮AI智能黑科技是治癒現代人的超級按摩椅。

母親節酬賓大特價送大禮活動。購買的顧客Lisa Hu特別反饋說，我強烈推薦任何患有慢性頸背疼痛和身體緊張僵硬的人使用富士FJ-8500按摩椅，僅僅一個星期，我就迷上了它，治癒了我的問題，不再需要常去看醫生，也不去吃藥，我經歷了20多年的病苦，直到我有了富士FJ-8500按摩椅，改變了我的人生，我的慢性疼痛都消失了，睡眠也都好了，人也健康了，每一分錢都值。我喜歡身體肩膀探測功能，是適合我個人的舒適感，沒有富士FJ-8500我活不下去了，這是救命按摩椅，謝謝Dr. Fuji。

感恩母親獻愛心，母親節日本富士醫療高端按摩FJ-8500/4DAI人工智能按摩椅震撼特價節省1萬2000元，再免費送價值3300元健美魔鬼瘦身機，先到先得！日本富士醫療高端按摩椅讓您每天一塊錢，多活30年！進入千萬家，造福億萬人！免費電話 1-888-266-1618 灣區旗艦店www.frfuji.com，地址：4399 Ingot St, Fremont, CA 94538。