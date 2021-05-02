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家庭電話北美史上最低價

工商訊
麒麟電視公眾號。
麒麟電視公眾號。

疫情影響，外出機會的減少，老年人在家裡感到煩悶無聊。能夠全家團聚，享受天倫之樂的願望總是美好的。然而身為上班族的我們，往往還要為了生活打拼，更多時候只能用買買買來彌補父母。母親節（5月9日）即將到來，父親節（6月20日）也緊隨其後。與其絞盡腦汁買一份昂貴無用的禮物，不如送上實用體貼的陪伴更能暖到父母心坎裡。

深受北美華人喜愛的麒麟電視，可以在你分身乏術時替你陪伴父母！麒麟電視為迎接母親節父親節，推出9.99元全球包月超低價計畫，9.99元就可電話全球任打，並免費收看中文電視。

作為全球領先的互聯網電視、家庭電話、商業電話三合一服務提供商，麒麟可以讓您撥打北美本地及全球任何一部普通座機或者手機，是能確保美中之間順暢通話的最佳通訊產品。麒麟電話保證北美最低價，免費綁定兩部手機，免費贈送中國回撥號，無限撥打全球近30個國家和地區。

麒麟電視同時還提供北美性價比最好的中文電視服務。60+兩岸四地中文頻道，精品中文台應有盡有，完超同類產品。中美同步收看最新新聞資訊、最火真人秀、熱播影視劇。還有熱門綜藝選秀、抖音集錦、體育賽事，真高清，即點即播，無廣告，不用等待！從小朋友到老年人，全家人的電視需要都能得到滿足。一個帳戶，多種終端，手機、iPad、電視機、Amazon Fire TV都能觀看。跟着電視追一追最新連續劇，看看新聞，做做健身操，跳跳廣場舞，交流養生知識，學學烹飪提高廚藝，都能豐富父母的居家生活。

您可以單獨訂購麒麟電視或電話，也可以選擇「電話+電視」組合。最重要的是，選擇麒麟，沒有合約束縛，您可以自由退訂，不必繳納任何罰金。全北美只有麒麟電視獨家提供無合約限制的電視+電話服務。相對於其他商家必須綁定一年以上的霸王條款，我們的服務讓您選擇更自由，使用更無憂。無論您是iTalkBB或者AT&T、Comcast、Verizon、Spectrum、Optimum任何一家服物的使用者，轉麒麟電視+電話都是最好的選擇，您再也不用花冤枉錢了。

快快致電麒麟電視客服代表領取吧，每天10個名額，先到先得，優惠僅限母親節父親節前，手慢無。諮詢熱線 888-207-5956。

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