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太子牌38週年大贈送

工商訊
太子牌38周年大贈送。
太子牌38周年大贈送。

太子牌今年滿38歲，為了分享38周年的喜悅以及感謝太子牌粉絲們的支持，現正推出買就送大優惠，凡購買兩盒太子牌野山花旗參速溶茶，即送4安士原枝威州花旗參一包，不只歡慶周年，更助大家在這關鍵時刻打好底子，增強免疫對抗病毒。

38年前，出生於中國廣東省汕頭市的楊應瑞先生，憑藉著對健康飲食及推廣中醫藥理的熱忱，毅然決然地投入所有積蓄，在三藩市創立了美國太子行，專營品質最好又最地道的太子牌威州花旗參，有威州花旗參農會 (GBW) 的官方認證，100%於威斯康辛州種植；通過美國農業部USDA嚴格衛生檢驗鑑定的食安標準；生產包裝等過程亦完全符合cGMP規範。高質量、高有效成分，以及絕不妥協，堅持做到最好的理念，建立了口碑並得到客人的信賴，使太子牌成為了家喻戶曉的全美銷量冠軍花旗參品牌。

38年來，美國太子行總裁楊應瑞堅持在經商同時不忘行善，為世界的未來作出貢獻，秉持著奉獻與回饋的信念，楊應瑞成立了慈親基金會，中國天津的和平之君兒童福利院，為那些被遺棄的殘疾孩童提供一個充滿愛與溫暖的家，更根據他們的需要提供醫療幫助及康復培訓，期許這些殘疾孩童有朝一日能夠照顧自己。

在美國本土的付出，太子行也不遺餘力，每年向慈善組織捐贈價值逾100萬元的食品及捐款。疫情期間，與Sandhill Property Foundation攜手合作，捐贈200萬個口罩給有需要的機構及人士。更透過中藥聯商會贈送珍貴的漢方防疫湯劑給第一線醫護及長者照護中心，為防疫和社會公益盡心力。

太子牌38周年大贈送活動，凡購買兩盒太子牌野山花旗參速溶茶，送4安士原枝威州花旗參一包活動，現於各大華人超市、雜貨店、參茸藥店均可購買，如不想出門，亦可在太子行官網www.popus.com購買，享免運直郵到家。有任何疑問，可透過電子郵件或電話與美國太子行聯繫。[email protected]，800-732-2328。

太子牌感謝大家38年來的支持，因為大家的支持，我們能幫助更多有需要的人，讓世界更美好！

買2盒太子牌野山花旗參速溶茶，送4安士原枝威州花旗參一包。
買2盒太子牌野山花旗參速溶茶，送4安士原枝威州花旗參一包。

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