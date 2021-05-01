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中國嘉德春季拍賣會5月14日北京盛大啟幕

工商訊
中國嘉德春季拍賣會5月14日北京盛大啟幕
中國嘉德春季拍賣會5月14日北京盛大啟幕

中國嘉德2021春季拍賣會，延續擇精品、重學術的專業路線，匯集6000餘件重磅珍品，涵蓋中國書畫、二十世紀及當代藝術、瓷器及古董珍玩、古典家具及工藝品、古籍善本、名人手跡、郵品錢幣、珠寶翡翠、佳釀臻茗等多個門類，精品薈萃，佳構雲集，多角度、深層次地展現藝術品的魅力和藝術品市場的潛力，值得期待。

本季春拍，中國近現代及當代部分將推出逾1100件作品，分列八個專場。其中，李可染史詩巨製《長征》將領銜「大觀」之夜。古代書畫部分將呈現四個專場，共計390件拍品。在大觀夜場中，將有元明清20餘件書畫珍品隆重登場，其中吳待秋家族秘藏百餘年的徐渭《墨筆花卉八段錦》、王鐸《草書五律卷》、著錄於《中國古代書畫圖目》的唐寅書法長卷，吳湖帆舊藏文征明《懷歸詩》卷，張氏涵廬舊藏元人王禮寔、劉繼益致書法家陳植書劄，曾經受邀在大都會博物館《忽必烈的時代》展、賓夕法尼亞大學博物館展出的謝稚柳定館藏元人盛懋《春山遊騎》等都是令人矚目的重量級珍品。

二十世紀及當代藝術部隆重推出西方當代藝術大師格德•裏希特先生的7聯屏巨製《欄列》，重磅領銜本場春季拍賣會。本季拍賣將隆重呈現「六大專場」，並且首次開啟全天拍賣模式。「六大專場」整體數量達400餘件，深度挖掘、梳理20世紀現代主義藝術，同時力圖全面呈現中國當代藝術全貌，精品雲集，震撼登場。

瓷器及古董珍玩部共推出9大專場，涵蓋瓷器、玉器、雜項、佛像、紫砂等多個品類共計900餘件拍品。其中瓷器部分隆重推出四大夜場，收錄瓷器及古董珍玩共140餘件，全方位展現明清禦窯瓷器登峰造極的技藝和品質。

古典家具及工藝品將呈現六個專場，400餘件拍品，門類涵括家具、國石篆刻、古琴、文房及地毯。明清古典家具部分以黃花梨、紫檀為主，輔以其他名貴木材所製共50餘件家具及文房小品，種類繁多，展示了明清時期家具制作典範。其中留余齋舊藏「明末清初黃花梨夾頭榫大畫案」雄渾大氣，工藝美觀，為大型家具中頗具代表性的一件。

古籍善本部推出「古籍善本金石碑帖」、「筆墨文章——信劄寫本」兩個專場，甄選五百餘件拍品，靜候嘉期。

郵品錢幣部精心準備了五個專場，分別為《金銀珍玩》、《名人手跡 簽名收藏》、《郵品》、《紙鈔》、《古錢 金銀錠 金銀幣》，共計2000餘件作品呈現給大家。

珠寶鐘表尚品部推出《瑰麗珠寶與翡翠》專場，將為您帶來183件甄選拍品。專場囊括了繽紛彩鉆與頂級彩色寶石作品，還將為您呈現多件極為精美稀有的滿綠翡翠作品。

佳釀臻茗部將最具品飲價值的茅臺酒、世界名莊經典葡萄酒、生命之水威士忌將薈萃一堂，汲歲月之精華，釀藝術之瓊漿，讓人在馥郁的酒香中感悟沈澱的時光與豪情。

中國嘉德2021春季拍賣會預展5月14至17日，拍賣5月18至22日，地點：嘉德藝術中心北京金茂萬麗酒店。

嘉德藝術中心（北京市東城區王府井大街1號），諮詢電話：8610-85928288（北京總部），工作時間：上午9時至下午6時周一至周五（北京時間）。

中國嘉德春季拍賣會5月14日北京盛大啟幕
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