集團不斷改善墓園的環境,增加設備。歡迎帶同家人往百齡園或百恩園踏青,親身體現園區內風光明媚的環境。

Skylawn、San Mateo百齡園(Skylawn Memorial Park)、Hayward CHAPEL OF THE CHIMES及Hayward百恩園(Chapel Of the Chimes)於清明節舉辦「清明思親春祭」活動期間,所推出各大預購優惠活動獲得特大回響,反應十分熱烈。爲答謝客戶的支持,優惠活動繼續,延長至2021年4月30日止。有需要的人士敬請把握特價機會,勿失良機。

目前各園推出生前福地預購優惠,給予的折扣高達30%。另預購葬儀服務及貨品的折扣高達20%,還提供24個月利息回贈計畫及第一次還款可延期60天優惠等等。

篤信風水的人,為保家人或個人的身體健康、生意暢順及家宅平安,會邀請風水師測個人的流年運程,趨吉避凶,還有一樣不可怱視就是祖先的安葬位置,據說這與風水有關。在經濟條件允許的情況下,為親人或自己預購永居之地的準備受到不少現代人的青睞。由於市面上好風水的穴位一推出就被搶購,據說其升值的空間頗大,在灣區 的預購福地生意成為另類的房地產 生意門。有興趣了解這些預購細則及各種特價優惠詳情,請電話查詢或預約參觀:1-888-691-9026,地址:Highway 92 at Skyline Blvd., San Mateo, CA9440。或瀏覽網站:www.skylawn.com或www.hayward.chapelofthechimes.com。