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加州新冠感染率 從全美最高降至最低 公衛學者大讚

MIT：室內距6呎與60呎染疫風險一樣高 保持通風更重要

Skylawn、San Mateo百齡園

工商訊
集團不斷改善墓園的環境，增加設備。歡迎帶同家人往百齡園或百恩園踏青，親身體現園區內風光明媚的環境。
集團不斷改善墓園的環境，增加設備。歡迎帶同家人往百齡園或百恩園踏青，親身體現園區內風光明媚的環境。

Skylawn、San Mateo百齡園（Skylawn Memorial Park）、Hayward CHAPEL OF THE CHIMES及Hayward百恩園（Chapel Of the Chimes）於清明節舉辦「清明思親春祭」活動期間，所推出各大預購優惠活動獲得特大回響，反應十分熱烈。爲答謝客戶的支持，優惠活動繼續，延長至2021年4月30日止。有需要的人士敬請把握特價機會，勿失良機。

目前各園推出生前福地預購優惠，給予的折扣高達30%。另預購葬儀服務及貨品的折扣高達20%，還提供24個月利息回贈計畫及第一次還款可延期60天優惠等等。

篤信風水的人，為保家人或個人的身體健康、生意暢順及家宅平安，會邀請風水師測個人的流年運程，趨吉避凶，還有一樣不可怱視就是祖先的安葬位置，據說這與風水有關。在經濟條件允許的情況下，為親人或自己預購永居之地的準備受到不少現代人的青睞。由於市面上好風水的穴位一推出就被搶購，據說其升值的空間頗大，在灣區的預購福地生意成為另類的房地產生意門。有興趣了解這些預購細則及各種特價優惠詳情，請電話查詢或預約參觀：1-888-691-9026，地址：Highway 92 at Skyline Blvd., San Mateo, CA9440。或瀏覽網站：www.skylawn.com或www.hayward.chapelofthechimes.com。

灣區 房地產

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