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加大硅谷校友會成立大會線上舉行

工商訊

為了促進學校的發展，河洛醫科大學已經正式更名為：加州大學-硅谷（簡稱加大硅谷）。

加州大學-硅谷校長楊磊表示，該校的很多同學畢業後奮鬥於治病救人、弘揚中國傳統醫學的崗位上，施展著在母校習得的知識和技能。有些同學經常和學校聯繫反饋自己的工作近況，有些同學由於工作忙碌鮮有機會和學校以及同學們進行聯繫。

為了充分整合校友資源，建立校友之間、校友與學校之間立體多維互動，學校決定成立加大硅谷（原河洛醫科大學）校友聯合會。時間是4月25日，下午2時至4時，方式是通過Zoom網絡在線，Zoom ID：869-329-2944，Password：123456，歡迎各位校友踴躍參加會議。

校友聯合會以服務校友、服務母校、服務社會為宗旨，以傳承中醫為前提，以感情為紐帶，以溝通為基礎，以服務為手段。擬開展的活動包括開設繼續教育課程、學術交流、診所發展經驗分享、特殊醫案共享、最新針灸、醫方分享、及聯合義診等，目的是促進校友之間的互相支持、共同發展。

校友聯合會成立大會會議議程（Agenda）如下：一、楊校長介紹學校近況和發展規劃；二、畢業生相互交流，了解彼此近況；三、推舉第一屆畢業生聯合會董事會成員（包括會長，副會長等）；四、討論並通過畢業生聯合會章程（Bylaw）；五、討論並通過聯合會的使命，交流平台，交流內容及會議周期；六、Covid-19防治中醫療法分享；七、楊校長講授最新的脊椎矯正法：經絡醒穴療法；八、楊校長示範和教授防身術。

加州大學-硅谷校友會成立大會時間是本周日（25日）下午2時至4時，方式是通過Zoom網絡在線，Zoom ID：869-329-2944，Password：123456，校長楊磊歡迎校友們踴躍出席會議並祝大家一切順利，事業有成。

另外，加大硅谷夏季班開學時間：5月6日，現正熱烈報名中！報名請洽校務辦公室：408-733-6678，就診電話：408-523-1228，website：www.cusv.us，email：[email protected]，加大硅谷校址：441 De Guigne Drive, Sunnyvale, CA 94085。

加州大學 中國 教育

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