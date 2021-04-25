加州 早期幼兒教育（ECE）聯盟，日前舉辦了市政廳線上活動，為家長們提供機會，以瞭解更多有關兒童保育計畫目前面臨的問題和州府支援的資訊。

隨著COVID-19的疫情 持續到2021年，兒童保育所必要的基礎設施仍要繼續應對前所未見的情況。市政廳集結了ECE領域中的思想領袖及熱心家長，就加州目前的兒童保育狀況展開了互動討論，及每個人可以做些什麼來幫助及確保為成千上萬的家庭提供健全的兒童保育系統。

截至2021年1月，在加州3萬3540個持照中心和家庭兒童保育計畫中有8330個因為COVID-19疫情而關閉。2020年的損失相當於關閉將25%的持照兒童保育計畫，它進一步打擊了在疫情之前就已搖搖欲墜的育兒行業。如果這個數字還不夠令人震驚的話，那麼失去超過15萬個兒童保育工作，恰恰給需要托兒服務才能工作的家庭敲響了殘酷且現實的警鐘。

許多家庭，尤其是其中的女性，必須面臨抉擇是要保住自己的工作或減少工作時數，來確保家中幼兒能夠得到照顧。根據EDD 勞工市場資訊部（LMID）的資料顯示，加州女性的失業率從2019年12月的4.1%升高到了2020年12月的11.0%，增高了2.5倍以上。相比之下，同期男性的失業率從4.1%升高到了9.5%。隨著加州企業重新開始營運，百萬人重返工作崗位，兒童保育領域勞動力的這一大縮減意味著加州只有大約11萬6000名持照兒童保育工作者可以為0歲到5歲的280多萬兒童提供服務。

此外，加州的兒童保育系統十多年來都是勉強維生，每年都幾乎無法維持下去，在疫情期間，更是有許多連熬到下個月都很艱難。隨著要給工作人員、行政人員和學生提供清潔/消毒用品和個人保護設備，運營成本正在不斷飆升。對於那些還在營業的機構來說，它們中也有許多處於財務崩潰的邊緣。兒童保育工作者無法在入學率如此之低的情況下維持生存，隨著工作人員和工作時數的減少，兒童保育工作者也無法繼續提供高品質的個別關照。

因此，必須透過加州的預算 和立法做出充分的撥款和安排，以便長期為兒童保育系統提供支援，有關詳情可上臉書查詢：FACEBOOK STREAM。