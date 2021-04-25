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麥當勞與BTS防彈少年團攜手BTS特餐

工商訊

一場別開生面的「巡迴表演」預定於5月26日在美國展開，届時麥當勞粉絲將可在全國參與活動的麥當勞餐廳中，盡情享用BTS防彈少年團特餐。菜單包括10片麥樂鷄塊（Chicken McNuggets）、中號世界聞名薯條（World Famous Fries）、中杯可口可樂（Coke）和首次在美國推出的甜辣醬。（沾醬只向BTS防彈少年團特餐提供）。

儘管BTS防彈少年團打破所有記錄，在全世界舞臺稱霸，他們總會擠出時間，到當地的麥當勞餐廳享用他們最喜愛的餐飲。BTS防彈少年團自2013年成軍至今，以動人的歌曲、整齊劃一的舞步，曾多次登上排行榜寶座，魅力撼動全世界粉絲。

繼麥當勞2020年推出名流招牌餐飲迄今，這是第一次在全球將近50個國家供應BTS防彈少年團特餐。在接下來的幾個月裏，各地的顧客都會感受到與偶像越來越接近。您可以從此處找到參與活動的完整國家名單以及特餐推出的日期。

美國的顧客將可通過堂食、麥當勞無接觸應用程式訂餐及付款、得來速或McDelivery送餐服務享用BTS防彈少年團特餐。請今天就在日曆上5的月26日畫上標記，並且隨時關注麥當勞社交頻道（@mcdonalds）有關這次合作的最新信息！

麥當勞 美國 可口可樂

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