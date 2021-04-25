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華美銀行發佈2021年第一季度財報

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華美銀行大樓。
華美銀行大樓。

華美銀行之控股公司華美銀行集團（NASDAQ股票代號EWBC）4月22日公佈2021年第一季度盈利報告，淨利達2億500百萬元，每股獲利1.44元。平均資產報酬率為1.50%，平均股東權益報酬率為15.6%。

華美銀行董事長、總裁兼最高執行長吳建民表示：「華美銀行2021年第一季度強勁成長。存貸款穩步增加，收益和盈利能力持續提昇，信貸品質保持平穩，淨利較2020年第四季度增長25%。截至2021年3月31日，我們的總貸款創新高，達396億元，與2020年12月31日相比，年均增長率達13%；總存款亦創新紀錄，達495億元，與去年第四季度相比，年均增長率達42%。」

吳建民還表示，華美銀行2021年第一季度的收益與2020年第四季度相比，年均增長率達10%，同時，有效的成本控管使調整後税前撥備前收入的年均增長率達到17%。鑒於宏觀經濟前景改善，且銀行資產品質持續穩定，2021年第一季度華美銀行未撥備任何貸款損失準備金。此外，得益於穩健的財務表現，銀行第一季度的有形股東權益報酬率達17.2%。

盈利表現概要：總資產創新紀錄─截至2021年3月31日，總資產達569億元，較2020年12月31日的522億元增加47億元或37%。

2021年第一季度賺取利息之平均資產為529億元，較2020年第四季度增加31億元或26%，主要得益於平均可供出售債務證券增加14億元、平均貸款增加10億元、有息現金和存款增加5億零780萬元，以及根據轉售協議購得2億零410萬元的平均資產。此外，2020年12月31日至2021年3月31日期間，平均可供出售債務證券增加22億元，轉售協議增加7億元。

總貸款再攀新高─截至2021年3月31日，總貸款達396億元，較2020年12月31日的384億元增加12億元或13%。若不計21億元的SBA小型商業署薪資保護貸款，總貸款較2020年第四季度成長6億9130萬元或8%。華美銀行於2021年第一季度提供了5075筆新的SBA小型商業署薪資保護貸款，總額達8億2820萬元。

2021年第一季度的平均貸款為387億元，較2020年第四季度增加10億元或11%。其中，住房貸款成長最為顯著，較2020年第四季度增加4億3250萬元或18%。若不計SBA小型商業署薪資保護貸款，平均貸款與2020年第四季度相比，年均增長9%。

總存款創新紀錄─截至2021年3月31日，總存款達495億元，較2020年12月31日的449億元增加47億元或42%。其中，無息存款創新高，達189億元，較2020年12月31日的163億元增加26億元或65%。截至2021年3月31日，無息存款佔總存款的38%，2020年12月31日為36%。

2021年第一季度的平均存款為478億元，較2020年第四季度增加34億元或31%，得益於各類存款的持續成長，其中，無息存款成長強勁，較2020年第四季度增加18億元或44%。

資本結構穩健─截至2021年3月31日，華美銀行股東權益為53億元或每股37.26元。普通股每股有形權益為33.90元。截至2021年3月31日，有形權益與有形資產比率為8.53%，

第一類資本比率為12.7%，總風險基礎資本比率為14.3%。

華美銀行董事會將在2021年5月17日派發2021年第二季度普通股股息每股0.33元。

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