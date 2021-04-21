晨星之光部落格新撰文 「一手壞牌」又如何？

在閒娛時，喜歡和家人、親近的朋友一起玩些紙牌和桌遊。我喜歡大家在一起的氣氛，不喜歡用數學的頭腦去算和記、不喜歡輸，更不喜歡被看出怕輸。把握著「只是遊戲，就玩玩」的心理準備，別太認真就不會受傷。如果真輸了，乾脆聲稱自己不會玩，玩遊戲總需要最後一名嘛！反正讓自己看起來不太認真，偽裝內心的在意就是最安全的做法。說到底其實就是太容易認真，又怕被識破，選擇自我催眠。

恰恰相反的是我們家老爸和老哥，他們都是凡事要求頂尖的人，最看不順眼對手用輕忽的態度玩遊戲。要玩就得認真玩。當時孩子不像現在大了，認知媽媽是家中唯一女性，難免需要一點耍賴權利。那時媽媽的角色，還要充分表現出運動家精神的榜樣，得保持風度。「你看，媽媽輸了都不會生氣，也不會跑掉，會一直玩下去，你們也要這樣子哦。」在孩子面前，面子掛不住又得hold住，強顏平靜的忍耐、撐著、直到玩完。

當遊戲不再只是遊戲，得要認真的玩…氣氛就變得很詭異。老公側面早看出我的心情，他選擇發揮疼老婆的精神，不但要幫助她，還要治標又治本。當大家都回房間後，他好心地靠近我，坐在我身邊問：「我有一點建議，妳要不要聽？」見我不語，以為是等著他的建議。立即開始做各項分析。不但指導態度和心態，更送上遊戲策略教學。可憐他得到真心換絶情的結果。「妳不會玩沒關係，可是妳不肯讓我教妳又不聽真心話，這樣下次別人不會再說了。」不料我默默走人，繼續不予以搭理。這收場，遊戲真不像是遊戲了。

每次到了全家或和朋友們聚在一起的時候。很沒骨氣的我，又出現了。雖然還是不喜歡算這數那的，也不喜歡輸，但就是喜歡和大家在一起。既然如此，決定好好來改改自己的臭個性，好好思量老公的話，開始運用他教我的方法。

事隔多年至今，問題已不是問題。因為信任，可以放心認真。因為信任，聽進了在他自己拿了一手壞牌時，說的一句話：「某些時候我們就是可能拿到一手最後一名的牌，只要認真打，就算打到倒數第二名，也算是贏。」

有人一出生含著金湯匙，壞牌是什麼？從沒見過。有人一生不知一連串拿了多少副壞牌。好牌是什麼？很少看到。有人拿了一手壞牌，從此不認真看待自己，讓它壞到底，徹底自我放棄。有人拿了一手好牌，卻打成一手壞牌的人生。有人拿了一手壞牌，努力找到不同的出路，大逆轉，打成完全不同的局面。端看怎麼看，怎麼出牌。

因有神的憐憫，有時的確為著沒拿到壞牌而鬆一口氣。但神從來沒有應許基督徒的人生是不會拿到壞牌的。不然在聖經裏，耶穌不需要說：「我將這些事告訴你們，是要叫你們在我裡面有平安。在世上你們有苦難，但你們可以放心，我已經勝了世界。」神真是憐憫又慈愛的主。在沒看見的太多時候，已不知蒙受多少祂的保守。祂看重你我的人生，從今生直到永恆。

在「game」這簡單一字裡，也同時涵蓋了競賽、努力、面對勝敗必須要有的勇氣。這一面和人生的過程有些類似。也許此刻你正經歷著拿到一手壞牌的沮喪。主應許賜你力量，用不同的眼光看自己、看現況；更賜足夠的智慧面對困境，帶你走出另一片天。靠著那加給你力量的神，按著祂的原則和心意向前行，凡事就都能做，盡力就會無悔。就算努力到最後，在世人看來得到的是倒數的名次；ㄧ路經歷的寶貴過程卻是世界所奪不去的。讓我們清楚有把握地堅持行在其間，且永不退後。