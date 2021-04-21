有效地利用能源 一切與時間有關

在過去的20年中，加利福尼亞州經歷了一場轉型，其重點是增加加州 可再生能源產生的電力消費。這些努力與加州到2045年成為零碳電力州的目標息息相關。現在是考慮能源問題並利用加州豐富的風能和太陽能發電的時候了。

藉助燦爛的陽光或吹拂的風，加州的電網越來越多地使用清潔的可再生能源。大多數加州人可以選擇通過當前的電力供應商使用更清潔的能源。挑戰在於下午和傍晚能源需求的高峰時段。這時，傳統的能源更有可能使用傳統的能源發電，而傳統的能源會排放溫室氣體。

社區組織Acterra與加州公共事業委員會（CPUC）的「加州能源升級計畫」（Energy Upgrade California）合作，鼓勵居民更有效地利用能源，以保持加利福尼亞的黃金州地位。該計畫還旨在確保對居民進行使用清潔能源重要性的教育 ，並使他們瞭解如何使用清潔能源。

Acterra執行董事Lauren Weston說：「加州並沒有要求加利福尼亞人不要使用能源、改變他們的生活方式或顛倒日程安排，相反，鼓勵加利福尼亞人在下午4時至晚上9時之間有效地使用電力，並將電力使用轉移到一天中更容易獲得可再生資源（例如太陽能和風能）電力的時段。」

通過對您的日常活動進行一些小的更改，您可以幫助對加利福尼亞州進行一次大的更改。這就像轉移您使用能源的時間一樣簡單。Acterra與加州能源升級計畫一起鼓勵居民從下午4時到晚上9時使用更少的能源，使加州更加清潔。您可以通過以下方式優化清潔能源的使用：記得在入睡前插入手機 電源時，可以通宵用風力為設備充電，而不是在高峰時段充電。出門上班之前設定慢燉鍋，回家就會聞到用清潔能源烹飪的現成飯菜。晚餐後裝入洗碗機，但早晨應將其打開臟盤子將在晚餐時間之前清洗乾淨，並且使用的是清潔能源。從下午4時到晚上9時關機並拔下設備的電源，以確保使用的是清潔能源。

時間就是金錢，即使是能源也是如此。從4月開始，北加州居民將過渡到按使用時段收費（TOU）費率計畫。根據新的TOU計畫，將鼓勵居民在下午4時到晚上9時節省電力。白天可獲得更清潔的能源，這為加利福尼亞人提供了一個機會，不僅可以考慮如何用電，還可以考慮何時用電來驅動日常生活。

為子孫後代保存和保護環境。欲瞭解更多資訊，請訪問https://www.energyupgradeca.org/time-of-use。