亞洲超市H Mart三藩開新店

期待已久的美國第一亞洲超市品牌H Mart三藩新店，經過兩年多的精心籌備，終於要開業了！設有超大美食 廣場，提供一站式購物新體驗！4月21日周三上午10點正式對外營業！

H Mart以優質新鮮食材商品著稱，是全美最具規模和影響力的亞洲超市品牌，其落戶之處必引起民衆熱烈關注，是極具口碑和人氣的高品質超市品牌！據了解，H Mart三藩新店店鋪面積達4萬8200多平方英呎，新店引入超大美食廣場Ktown Food Hall，屆時將有多家餐飲商鋪同時入駐，包括韓式小吃、韓式料理及中式料理。

H Mart致力於保證食材的新鮮，每天供應新鮮蔬果、優質肉品及生猛海鮮、美味熟食、麵包烘焙坊、生活用品等，給顧客提供一站式購物環境。為保證貨品的新鮮和高品質，由加州 物流直送並對口當地農場直接配送。H Mart用其獨特創新的經營理念，及完善的全球採購網絡，為消費者提供來自亞洲各地最優質的商品。本次新店將是H Mart在北加州開設的第三家分店，同時也是舊金山的首家店，陳列豐富多樣的亞洲特色商品，為顧客帶來多元化的購物選擇，未來消費者又多了一個H Mart選擇。

H Mart三藩新店引入美食廣場概念，前來的顧客購物之餘還可以一站式盡情享受多國美味料理。據悉，以下餐飲商鋪將進駐H Mart美食廣場：Hong Kong Ban Jeom-韓國小吃（韓式炒麵、湯麵、小菜等）；DA PAN-中式料理；DA S.F.C-韓國小吃（韓式炒麵、小菜等）；Left Wing-韓國特色炸雞；Daeho-韓國傳統料理（韓式牛排骨湯、韓式拌飯、韓式牛骨燉湯等）。

H Mart集團總裁Brian Kwon先生表示，「 新店自籌備以來得到社區和民眾支持，三藩店打造為新生活體驗空間，親切的顧客服務，豐富又優質的食材，滿足三藩社區消費者對購物的全面渴望。」 總裁另外表示「顧客的信任與支持一直是H Mart前進的動力，我們相信三藩新店能滿足每位顧客，為大家帶來最優質健康的商品。」

H Mart開業推出智慧卡，為H Mart會員量身打造的會員卡，可在任意一家H Mart服務台免費申辦；智慧卡會員可享受各種獨家折扣、會員專屬優惠、購物返現，購物得積分福利，優惠更多！同時顧客也可以下載H Mart安卓或IOS手機應用程序，在線註冊電子版會員卡，使用更方便，查詢積分輕鬆便捷，折扣活動一目了然。

H Mart集團為北美最大之亞洲食品零售連鎖超市集團，從1982年在紐約皇後區開設第一家店以來，目前已有超過90間分店。H Mart 為北美地區提供了齊全的亞洲食品以及各種西方生活用品，有別於一般傳統超市，H Mart還以其超市內的美食廣場而聞名，這對經營了30多年的超市來說，是一大創新。

目前新店各部門（肉品部/水產部/雜貨部/蔬果部/收銀部）正在招聘中，有意者可聯繫 [email protected]或可電話562-551-2376。

三藩新店營業時間為上午8點至下午9點（開業首日營業時間為上午10點至下午9點），周一至周日每天營業。地址：3995 Alemany Blvd., San Francisco, CA 94132。

更多開業信息請見H Mart官網、臉書、Instagram及微信 公眾號(ID: hmartofficial)。