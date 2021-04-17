香濃湯頭、手工麵條搭上酸菜，老芋仔牛肉麵讓您齒頰留香。

來自台灣 的人，對街頭巷尾，那一個個冒著白色霧氣的小小飯糰攤絕對不陌生，飯糰是標準的庶民美食 ，是台灣人最愛的早餐、軟糯的米飯內加入油條、肉鬆、酸菜等多元配料，再來上一杯濃郁香醇的豆漿，不僅美味營養兼顧，而且暖心暖胃。

飄洋過海來到灣區 後，卻發現賣飯糰的店很多，獨獨缺了「台灣味」，一般店賣的飯糰，不僅飯多料少，裏面加的油條也是鬆軟無力，這些所謂的「飯糰」其實和台式飯糰相去甚遠。如果您懐念正宗的台式飯糰，，那麼千萬別錯過佛市「老芋仔麵攤」的飯糰，這裏的飯糰口味真多，不僅個個飽滿厚實（店家很捨得給料），裏面那一條炸的香酥脆口的油條，真是能讓人吃出滿滿的幸福感。

老芋仔麵攤的老闆發揮巧思，將飯糰口味研發的更多元，包括：傳統鹹飯糰（菜脯油條肉鬆）、古早味鹹飯糰（微辣）內料加入了辣豆乾和滷蛋、煎蛋菜脯飯糰、麻油香菇飯糰、剝皮辣椒飯糰、煎蛋酸菜飯糰、豬排酸菜飯糰、台灣香腸酸菜飯糰，溏心蛋飯糰、地瓜魯肉燥溏心蛋飯糰、以及加了花生醬的甜飯糰。

吃飯糰少不了來杯豆漿，和飯糰一樣，這裏的豆漿口味也很讓人驚豔，除了原味豆漿外，還有黑芝麻豆漿、紫薯豆漿、和紅茶豆漿可供選擇。

說起老芋仔麵攤的招牌美食，絕對不能不提牛肉麵了。台式牛肉麵好吃在於湯頭和手擀麵條，另外「酸菜」的配搭也是精髓所在，沒有酸菜的牛肉麵絕對稱不上「正台味」，老芋仔的牛肉麵，香濃美味，牛肉牛筋牛肚燉煮的恰如其份，香軟Q彈，加上該店自製手擀麵條，讓人一吃難忘，牛肉麵有不辣及香辣二種，外賣囘家還可以選擇生麵或熟麵，充分顕現了東主的貼心。口味計有：牛肉麵、香辣牛肉麵、牛筋麺、香辣牛筋麵、牛肚麵、香辣牛肚麵、牛肉、牛筋麵、香辣牛肉牛筋麵、三寶麵、香辣三寶麵、炸醤麵及麻醬麵等。

既然店名叫「老芋仔」， 可以想見這是一家以麵食料理為主的餐廳，對於喜歡麵食的灣區人而言，「老芋仔」的確可以滿足您的遊子心、中國胃。此地要特別推薦他們的「芝蔴蔥花大餅」，外皮滿滿的白芝麻，中層灑上相當多的青蔥，鬆軟香酥的蔥花餅可以夾肉配菜，甚至單吃都相當好吃，由於喜歡的人非常多，而且一買就是十個二十個帶回家屯貨，所以想要品嚐的人可是需要早早去預訂，以免空跑。除了蔥花餅外，厚燒餅夾蛋、高麗菜水煎包、蘿蔔絲酥餅、黑芝麻乾烙餅、酒釀芋頭餅、酒釀紅豆餅等也都是非常不錯的選擇。

另外古早味羊肉爐、香辣鴨血豆腐也是極具台灣特色的美味佳餚值得品嚐。每逢周末，老芋仔還限量供應正台味-魷魚羹麵線。

老芋仔麵攤地址：46825 Warm Springs Blvd., Fremont（小台北廣埸）。預約訂餐專線：510-500-9209。