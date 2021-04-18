日本富士按摩椅母親節大酬賓

日本富士按摩椅

市面上最好的按摩椅FUJIIRYOKI CYBER RELAX MASSAGE FJ-8500勞斯萊斯至尊豪華紳士高檔轎車計設計品牌按摩椅design美國 電子消費展市場轟動搶購，一、按摩到位深入肌膚底層減壓放鬆，二、市面上唯一一台4D S-L-L軋道人體工程學原理再加頭部加壓按摩是一台有頭頂到腳趾的全方位按摩！三、三層深度頸部指壓按摩定點點位全球唯一脊柱協會認證的醫療保健按摩師椅，四、超過100個強力氣囊，袋全身95%面積的揉壓氣壓按摩。五、腳底反射滾輪按摩刺激穴位排毒疏通精絡。六、HiFi 高清藍牙音箱。七、隨著按摩程序不同的彩色效果呈現特殊境階徹底放鬆身心疲憊俱疲勞力，八、零重力，拉筋熱療功能齊全！九、4D全程電腦化自動控制調節系統。十、腿部揉壓波浪起伏按摩，疏通腿肌肉 酸痛消息除乳酸堆積疏精活血通絡止痛！十一、大型模式LED觸碰鍵搖控器和智能手臂觸鍵系統。

富士按摩椅同時推出2021年最潮AI人工智能黑科技，「日本 富士高檔頂級醫療按摩椅FJ-8500」，為4D按摩椅中的勞斯萊斯Skin Navigation。此FJ-8500按摩椅有4D機芯724種復合功能，具有人橋拉筋，深層按摩指壓，依人體工學，掃描導航感應，並且感應至深層7吋，讓按摩觸控按摩一步到位。強調全身性按摩舒壓，適合各種年齡層的民眾在家輕鬆享受，且透過肌肉放鬆與被動運動的雙重好處還能藉由增進血液循環，達到促進新陳代謝，幫助減壓放鬆與淋巴排毒。

健康養身專家DR. FUJI表示，維持長壽的秘訣之一，就是每天按摩30分鐘，躺在按摩椅睡覺30分鐘，且面對一些患有肌肉疼痛、駝背、腰痛、便秘等長期身體不適的病患，DR. FUJI 還說明，這些都可以透過高檔按摩椅，來幫助緩解各種問題。

日本富士醫療按摩椅，連續在美國的銷售超過20年的專業經驗，不只多家醫療機構、運動俱樂部，國際醫學美容集團，甚至Google官方的按摩椅主要供應商，隨著疫情持續，人們更加注意「身體健康第一」，以「日本富士醫療按摩椅」為例，不只早在1954年就推出全世界第一台醫療按摩椅，且隨著科技與人體工學的進步，之後首創3D、4D機芯、搭配S、SL 軌道，與全身氣壓按摩，按摩球深部12.5CM，SL 軌道135CM，雙重探測系統，人體GPS智能程序定點定位等。更簡單的說，就是已經可以針對不同身材，提供不同按摩，甚至個性化，人性化的按摩體驗，來真正緩解肌肉疼痛，促進血液循環，幫助心神放鬆。

居家防疫最佳健康投資，日本富士按摩還推出60期分期付款，『零』利息，全面保修十年且3年免費，是最佳的健康投資。母親節大贈送，買一送一，買大送小。並贈送潮牌家庭自行車市價1488元（8500型號）。

查詢產品: 1-888-266-1618，或電 510-651-9088，日本富士醫療按摩椅菲蒙總店，地址：4399 Ingot St., Fremont, CA 94538。