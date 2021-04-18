我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

繼輝瑞後 莫德納也說有必要打「補強第三針」

破冰？葬禮後哈利與威廉並肩而行 重回往日溫馨

骨刺傷腫特效靈敷貼劑

工商訊
骨刺傷腫特效靈敷貼劑
骨刺傷腫特效靈敷貼劑

RIAXIN骨刺傷腫特效靈敷貼劑面世20多年以來，一直得到世界各地用家的高度推崇。採用天然草本超級濃縮所製成，效果顯著，無副作用，適用於消炎、消腫、止痛、活血、化瘀、祛風、活絡、補骨、生肌等作用。不含類固醇及重金屬。

腰椎間盤凸出─陳先生經醫生診斷為腰椎間盤凸出，服消炎止痛劑。冷熱敷、物理治療、拉腰牽引、打針封閉治療均無效。用美國Riaxin骨痛傷腫特效靈配方後一個月，已無疼痛，正常工作、游泳、打保齡球都無問題。

膝頭退化骨刺─孫老太雙膝疼痛，上落樓梯困難。醫生診斷為老年性退化骨質增生及磨損,服消炎止痛劑、物理治療、看跌打醫生、針灸均無效。用Riaxin骨痛傷腫特效靈多個療程後，疼痛消失，上落樓梯已不成問題。

閃腰、扭傷腳─張先生因旅行拿行李用力過度扭傷腰骨及腳踝，服用消炎止痛劑及看跌打無效，用Riaxin骨痛傷腫特效靈一個療程已經痊癒。

頸椎病─李小姐在寫字樓工作。時常頸椎痛、肩痛、頭痛。經醫師診斷為頸椎骨發炎增生，服止痛劑物理治療、跌倒、針灸均無效，用Riaxin骨痛傷腫特效靈後，一切症狀消失，解除了多年痛苦。

手指、腳趾、腳踝-楊小姐工作扭傷手指，不能伸直亦不能彎曲（彈弓指），楊小姐喜歡跳舞，時常穿高跟鞋，腳趾、腳踝常痛。凡有疼痛就用Riaxin骨痛傷腫特效靈，就解決問題。

腰痛肌骨痛─劉先生因為長期酗酒造成股骨壞死，又因為年老時常腰骨痛，24小時都活在痛苦中，各種治療都無法止痛。用了Riaxin骨痛傷腫特效靈後，疼痛已減輕八九成。

跌倒、運動傷害-羅先生的兒子打球扭傷腳踝，又跌傷膝蓋及扭傷手腕，看跌打、服止痛劑無效。用Riaxin骨痛傷腫特效靈後。疼痛消失患處恢復正常。

撞車傷害─王先生的女婿因車禍撞傷胸部，頸部亦傷、跌打針灸，看西醫骨科無法解決疼痛。用Riaxin骨痛傷腫特效靈後，已經好的七七八八，現正繼續貼藥。

Riaxin骨痛傷腫特效靈適應症：骨刺、骨質增生、椎間盤凸出出、五十肩、頸椎、腰椎、膝關節腫痛、坐骨神經痛、腰肌勞損。網球肘、股骨壞死、痛風、骨退化、髖骨、四肢腫痛、類風濕性關節痛,勞傷、扭傷、撞傷、跌傷、閃腰、跌打、運動、撞車造成的神經、肌肉、骨骼、韌帶損傷,均有特效。能快速止痛消腫、生肌。無一般中藥的顏色、味道。安全、方便、無副作用。

它能快速消腫、消炎止痛、活血化瘀，祛風活絡和補骨生肌。患者只需將藥直接敷貼在患處，便能快速止痛消腫。敷貼容易，毋需煎藥，使用方便。

類風濕性關節炎─楊女士患類風濕性關節炎，服消炎止痛劑，用抗生素用類固醇都無效，手指、腳趾、手腕、腳踝、雙膝、雙肘腫大，對人生極為悲觀。用Riaxin骨痛傷腫特效靈後。腫痛消失。回復人生樂趣。

產後腰痛─方小姐產後腰痛，兩邊坐骨神經亦痛，服藥、打針、按摩、針灸、拔火罐均無效。用Riaxin骨痛傷腫特效靈一盒就解除了痛苦。她說，早知道有這個藥，就不用痛這麼久。亦省了很多醫藥費。

骨痛傷腫特效靈在各大中藥行均有出售，或綱上訂購www.riaxin.com全美郵寄請電1-877-292-1256查詢。

美國 車禍 肌肉

上一則

燒烤店吃霸王餐 3女寫信道歉還款

下一則

籲擴大AB1400法案覆蓋範圍 聖荷西集會挺加州全民醫保

延伸閱讀

手縫萬枚口罩抗疫 華人洗衣店如今撐不下去待援

手縫萬枚口罩抗疫 華人洗衣店如今撐不下去待援
腰痛是扭傷？發燒是感冒了？小心「感染症」上身

腰痛是扭傷？發燒是感冒了？小心「感染症」上身
陳桂女中醫針灸治療花粉症過敏

陳桂女中醫針灸治療花粉症過敏
韓一中醫院延泰欽醫師 採用針灸推拿中藥治療各種痛症

韓一中醫院延泰欽醫師 採用針灸推拿中藥治療各種痛症
《老照片說故事》五個蕎麥麵餃子

《老照片說故事》五個蕎麥麵餃子

熱門新聞

三谷地區的布利桑頓治安很好，社區出現搶劫少見。陳太太人生中首次遭遇搶劫，至今心有餘悸。（記者劉先進／攝影）

北加州東灣華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

2021-04-12 00:21
三谷地區的布利桑頓治安很好，社區出現搶劫少見。陳太太人生中首次遭遇搶劫，至今心有餘悸。（記者劉先進 ／攝影）

三谷華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪繳獲槍枝

2021-04-12 02:20
蘇諾瑪縣有39名已接種疫苗的民眾檢測呈陽性。圖為蘇諾瑪縣露天廣場接種站為民眾施打疫苗的情形。（Getty Images）

舊金山蘇諾瑪縣39人打新冠疫苗後 驗出陽性

2021-04-15 00:15
灣區主要城市疫情期間房價照漲，舊金山除外。(圖取自網路)

疫期房價 眾城市皆漲 舊金山獨降

2021-04-13 19:21
已完成疫苗接種的民眾仍有可能成為「突破病例」。（Getty Images）

已打疫苗仍染疫 灣區逾百「突破病例」成追蹤病毒線索

2021-04-16 02:17
孫順游提供的視頻顯示，劫匪駕駛白色車輛撞到攔在車前的員工。（視頻截圖）

狂匪搶車撞人 東灣華人車行遇劫 東主：仇恨犯罪

2021-04-11 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世

接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世
縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂

縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂
黃重德研究發現：氯西丁口腔消毒液可抗新冠

黃重德研究發現：氯西丁口腔消毒液可抗新冠
直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡

直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡
奧地利警官在臉書貼出這兩道菜 被判罰6300歐元

奧地利警官在臉書貼出這兩道菜 被判罰6300歐元