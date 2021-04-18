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AARP 樂齡會2019分析顯示 在50至64歲的成年人中近一半負擔不起非團體健康保險

工商訊
特殊申請投保期和 ACA 補貼增加可幫助亞裔美國人及太平洋島民成年人投保健康險，在8月15在8月15日之前，請造訪英文網站www.AARP.org/ACA瞭解如何購買健康保險的更多資訊。
特殊申請投保期和 ACA 補貼增加可幫助亞裔美國人及太平洋島民成年人投保健康險，在8月15在8月15日之前，請造訪英文網站www.AARP.org/ACA瞭解如何購買健康保險的更多資訊。

AARP樂齡會公共政策研究所的一項新分析發現，在2019年透過非團體健康保險市場購買健康保險的將近一半年長者，面臨無力負擔健康保險的問題，與之相比，年輕人的比例則是30%。因此，越來越多的年長者沒有保險：在所有50至64歲人群中有9%，也就是沒有雇主提供的保險或公共健康保險的所有年長者中逾半數人。在《平價醫療法案》(Affordable Care Act, ACA) 之前，大約五分之一的亞裔年長者沒有保險。該比例在 ACA 通過之後下降，但近年來又增長；2019年，7.9% 的亞裔年長者沒有健康保險。在夏威夷或太平洋島民年長者中，無保險率的增長已幾乎抵消了ACA保險帶來的漲幅。

缺少平價保險是許多年齡介乎50至64歲的成年人仍沒有保險的一個原因。AARP樂齡會發現，近期的政策變化可幫助年長者買到平價保險。《美國救濟法案》(American Rescue Act) 有條規定，個人在市場上購買健康保險的金額上限為收入的8.5%，為期兩年。這條規定於4月1日起生效，與此同時開始的是特殊申請投保期，允許個人在8月15日之前透過非團體市場購買健康保險。

AARP樂齡會多文化受眾副總裁Daphne Kwok說：「雖然《平價醫療法案》大幅減少了無保險年長者的數量，但50至64歲這個年齡層裡仍然有太多的人沒有買得起的保險，包括亞裔美國人和太平洋島民。我們想確保數百萬沒有保險的年長者知道，從4月1日開始，他們將能獲得新的補貼。過去買不起的健康保險，現在可能適合他們的家庭預算。」

AARP 樂齡會將從4月1日起開展宣傳活動，讓年長者瞭解特殊申請投保期，以及可能為數百萬美國人極大減少健康保險費用的新補貼。他們可以造訪英文網站www.AARP.org/ACA瞭解如何在此期限內購買健康保險的更多資訊。

AARP樂齡會是美國最大的非營利性、無黨派組織，致力於幫助和激勵50歲以上的人群享有自我選擇的生活方式。 AARP樂齡會在全國範圍內擁有近3800萬成員，它鞏固並加強社區，倡導對家庭最重要的事情：健康保障，財務穩定和個人成就感。詳情請瀏覽中文官網：chinese.aarp.org或關注AARP樂齡會微信公眾號。

在2019年，收入稍高於門檻，符合ACA下保費補貼的一名64歲年長者，平均要繳納...
在2019年，收入稍高於門檻，符合ACA下保費補貼的一名64歲年長者，平均要繳納的保費幾乎是收入的30%。

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