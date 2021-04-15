12種理由 為什麼要購買指數年金險

精英理財總裁黃曉東先生。

為什麼要購買指數 年金，下面是12種好理由。

一、在股市有很大收獲，錢掙得多不行，還要把這些資產轉化成未來長期穩定的收入才行。最穩健的投資 就是年金保險 。可以馬上把你的利潤兌現！因為在股市賺到的將來不一定是你的。二、有其它投資為什麼我們還要配置年金險？因為年金可以帶我們穿越時間，照顧那個未來的自己。只有一個人確定可以照顧年老的你，這個人就是50多歲時的自己。三、很多人把錢放在CD而苦於利息很低，怕將來錢不夠花。指數年金是為了防範長壽風險，終身年金的給付，生存時間越長，獲得的年金給付總額越高。年金險被稱為「與生命等長的現金流」，就是為了避免「人活著，錢沒了」這種現象。四、除了它你幾乎找不到敢把固定生存金寫進合同裡，且保證領取至終身的金融產品。而終身養老年金保險可以做到。這些合約還受美國法規的保障！配置終身年金的目的不是為賺取高收益、追逐利潤最大化，而是用法律契約平衡財富和生命的關係。用法律手段保證及時、穩定和源源不斷的現金流，直到百年。五、無論準備與否，投資風險依然存在，退休後要做好風險管理，保證你的回報永遠是正數，指數年金險與其他理財產品相比，最大優勢是可以在市場走高時鎖定高利率，在不斷下行的低息環境中穩定複利增值，每年可以根據指數增加250%！六、人也許不會生病，但一定會老；人老了不一定會賺錢，但一定會花錢；人老時花的錢，一定是年輕時儲蓄下來的。養老的錢一定要做到：專款專用，不被挪用，安全可靠，保本增值。終身年金保險是給未來自己的一份「禮物」。是用今天的閒散資金，來換取明天的固定收入；是用一種短繳來換取明天的長期收入的方式。這份禮物叫「幸福提款機」。七、養老不只是老年人關注的焦點，也是年輕人逐漸開始擔憂和思考的現實問題，現在有錢，並不代表未來的晚年生活就一定有保障。年金保險能把你確定已經賺到的錢，安安穩穩的保值增值到未來。並且在退休後，能夠穩定地領取一定金額的現金作為養老金補充，為安穩幸福的晚年生活提供保障。你30多40歲就可以開始投資指數年金，每年強制自己存一筆錢，你會發現你的生活質量並沒有很大影響。但如果你堅持存錢，久而久之在複利的影響下，是一筆可觀的積蓄。八、年金保險是用來解決「不確定性」的，包括：壽命的不確定性：長壽需要更多資金。投資的不確定性：安全不跌。婚姻的不確定性：保護個人資產。財產的不確定性: 合理債務隔離。遺產繼承的不確定性：指定受益人功能。稅負的不確定性：保險賠款免徵個稅。

九、指數年金保單有開戶獎金18%！你可以把你的401K，IRA裡的錢轉到這種年金，讓你開戶就賺到！而且不動用的話不用繳稅！十、你和配偶一起買指數年金，只要其中一個人活著就可以領收入！如果兩人都不在你們的收益人可以領沒領完的帳戶價值。十一、對抗通膨風險，養老金每年根據指數增加150%，讓你每年的收入不斷增加！十二、當你因為生病長照需要人照顧，指數年金可以讓你領兩倍收入，讓你有足夠的錢支付長照費用！

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