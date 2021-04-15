Bay Area Community Health 免費新冠病毒檢測 疫苗接種

註冊、查找日期、時間以及您附近的檢測地點資訊請上網：Bach.health/covid 或電：510-770-8040。

灣區 社區衛生組織Bay Area Community Health的首要任務是確保我們的社區安全與健康。因此現正在下列各地點提供新冠病毒檢測 。雖然接受非預約檢測，但強烈建議您提前預約。預約請電：510-770-8040。 讓我們共同攜手抗疫，為了家人與朋友的健康，請立即進行新冠病毒檢測！

4月免費新冠病毒開車檢測地點如下：4月16日周五，上午9時至下午3時30分，Liberty Clinic（39500 Liberty Street, Fremont）。4月19日周一上午9時30分至下午3時30分，Ohlone College Newark Campus（39399 Cherry Street, South Lot, Newark）。4月21日周三上午9時30分至下午3時30分，Ohlone College Newark Campus（39399 Cherry Street, South Lot, Newark）。4月21日周三下午1時30分至5時 ，Sierramont Middle School（3155 Kimlee Dr. , San Jose）。

讓我們共同為更強大、更健康的社區攜手努力。另在Alameda縣與Santa Clara縣居住或工作者可上網址：https://bach.health/vaccine 註冊、查找日期、時間以及您附近的免費接種新冠疫苗 地點。