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麒麟電話全球包月24.99元降至9.99元

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麒麟電視公眾號。
麒麟電視公眾號。

用iTalk BB每月花24.99元打長途實在是太貴了！想要換公司須支付高額手續費和罰款。新的一年還要繼續向它支付高昂的電話費嗎？想要更佳服務、更低價格，馬上轉訂麒麟電視+電話！麒麟電話全球任打只需9.99元/月，只花不到一半錢，中文電視任看，電話全球任打！

作為全球領先的互聯網電視、家庭電話、商業電話三合一服務提供商，麒麟可以讓您撥打北美本地及全球任何一部普通座機或者手機，是能確保美中之間順暢通話的最佳通訊產品。麒麟電話保證北美最低價，免費綁定兩部手機，免費贈送中國回撥號，免費保留原號碼，無限撥打全球近30個國家和地區。麒麟電視同時還提供北美性價比最好的中文電視服務。60+兩岸四地中文頻道，精品中文台應有盡有，完超同類產品。中美同步收看最新新聞資訊、最火真人秀、熱播影視劇。還有熱門綜藝選秀、體育賽事，真高清，即點即播，無廣告，不用等待！從小朋友到老年人，全家人的電視需要都能得到滿足。一個賬戶，多種終端，手機、iPad、電視機、Amazon Fire TV都能觀看。

您可以單獨訂購麒麟電視或電話，也可以選擇『電話+電視』組合。最重要的是，選擇麒麟，沒有合約束縛，您可以自由退訂，不必繳納任何罰金。全北美只有麒麟電視獨家提供無合約限制的電視+電話服務。相對於其他商家必須綁定一年以上的霸王條款，我們的服務讓您選擇更自由，使用更無憂。

無論您是iTalk BB的用戶，還是AT&T、Comcast、Verizon、Spectrum、Optimum任何一家服務的使用者，轉麒麟電視+電話均可獲得超低月費，領取高達200元大禮！尚有合約綁定的用戶也無需擔心，我們來幫你解決。快快致電我們的客服代表吧，每天10個名額，先到先得，優惠僅限本月，手慢無。諮詢熱線888-207-5956。

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