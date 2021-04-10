First 5 California免費工具包

2001年，First 5 California首次向全州範圍內數以百萬計的家庭和看護者提供有教育意義且資源豐富的新手父母工具包。然而，很多幼童父母，特別是家庭居住在資源貧乏地區的父母，並不瞭解這種免費且有價值的工具。

First 5 California的執行董事卡米爾•馬本（Camille Maben）說：「由於新冠病毒（COVID-19）的關係，受識字能力、貧困或殘疾困擾的5歲以下兒童父母難以獲得此時必不可少的寶貴資訊和資源。新手父母工具包透過直接為他們提供必需的育兒資源，從而填補了這一缺口。」

本工具包包羅萬象，從實用建議和育兒技巧到兒童發育和尋找兒童保育資訊等，應有盡有。它還包括有關當前在全球疫情期間保持健康和安全最佳做法的資訊。本工具包提供英語、西班牙語、中文、越南 語和韓語版本。本工具包內容包括：《加州 父母指南》；《孩子生病時應如何應對》書；《觸摸和感覺數字》兒童紙板書；加州毒品控製手冊和磁鐵；色彩豔麗且可重複使用的First 5 California「說。讀。唱。」手提袋

First 5 California開發了本工具包，以創新且有據可循的渠道，向新家庭提供有關育兒指導和社區資源。這些年來，本工具包隨著科技進步和父母需求而不斷發展，並持續更新來包含與當今家庭和托兒服務提供者相關的資訊。例如，現在父母可使用智慧型手機 和行動裝置來查閱目前線上所提供英語和西班牙語的《加州父母指南》。

父母和組織可透過造訪First 5 California的訂購頁面或聯絡當地First 5縣代理機構獲取實體工具包。

迄今為止，First 5 California已經分發了多於500萬套新手父母工具包。其中在2020年，約分發了14萬5000套工具包。