接種疫苗可以幫助我們結束疫情並回到所想念的生活中

4月15日，每一個16歲及以上的加州 人都有資格接種COVID-19疫苗 。疫苗是我們結束COVID-19疫情的最重要的方法之一。

作為醫生與傳染病專家近30年，我感到自豪與有幸能行醫治病並致力於優化病人們的健康與福祉。所為州政府的流行病專家，我有責任保護近4000萬加州人的公共健康，這就是為什麼我認為接種疫苗是極其重要的。

加州人目前可以獲得有三種救命的疫苗，分別由輝瑞—生物科技（Pfizer-BioNTech）、莫德納（Moderna）和強生（Johnson & Johnson）公司研製。每一種疫苗都是安全的並可以有效為您防護，所有疫苗都經過嚴格的臨床試驗驗證、經美國 食品與藥品監督局批准並且已經被證實可以提供對病毒的防護——尤其是對嚴重疾病、住院及死亡風險的防護。

已經符合資格的加州人應該儘早接種他們可以獲取的來自任何一個生產廠商的疫苗。

當加州領導人以及我們的社區合作夥伴努力在全州範圍內加速COVID-19分發之時，我很高興的告訴大家：截止三月下旬，超過1700萬劑疫苗已經被注射，接近600萬加州人已經完成接種。

加州人為減緩病毒傳播所做出的努力讓COVID-19病例與住院人數在全州境內下降，其中包括佩戴口罩、與不同住的人保持6英尺距離以及當輪到自己的時候接種疫苗。

同時，加州也在採取措施來確保我們最易受害的社區能接種。近日，加州公共衛生部宣佈200萬劑COVID-19疫苗已經在加州遭受打擊最嚴重、傳染率與疾病負擔最高的社區中被接種。

加州人可以通過保持警惕來幫助減緩病毒轉播。堅持佩戴合適的口罩是非常重要的。我們需要繼續與不同住的人保持社交距離、洗手並在輪到自己的時候接種疫苗，這樣我們就可以在更安全的時候再次擁抱並重回社交活動之中。

到MyTurn.ca.gov註冊，這裡有12種語言的訊息供您查詢什麼時候、在哪裡可以接種疫苗。沒有互聯網的人可以通過撥打833-422-4255預約。熱線提供英文服務，並由第三方翻譯提供超過250種其他語言的幫助。人們也可以聯繫自己的初級保健醫師、當地藥房或公共衛生部門。

接種疫苗人人免費，即使沒有醫保或移民身份也是如此。

由Erica S. Pan博士撰稿，Erica Pan博士是加州政府的流行病學家及加州公共衛生部傳染病中心的副主任。