昌興珠寶專屬四月的誕生石

四月出生的人，幸運地能夠擁有鑽石作為月份誕生石。象徵著純淨與力量，鑽石的美麗與珍稀總讓世人趨之若鶩。各式鑽石珠寶品牌憑藉著獨一無二的標誌性設計以及精湛的珠寶工藝，為一顆顆鑽石注入嶄新的生命。

以領先業界的鑽石探測和開採技術聞名的De Beers品牌是確立鑽石分級標準的始祖。以最高品質鑽石搭配完美作工，無論是標誌永恆、美麗與純潔的Enchanted Lotus系列、靈感源自於花卉及音律的Aria系列，或是簡潔經典的My First De Beers系列，都為單純潔淨的寶石綻放了永恆的美麗。

跳脫了傳統的框架，Messika品牌擅長以突破、創新的設計詮釋鑽石的特質。除了品牌經典的Move流動鑽石系列，自由玩轉幾何造型的Glam’Azone系列、結合不同切割方式鑽石的My Twin系列，或是華麗的Angel和Desert Bloom系列，鑽石的獨特光芒都以不同的形式被完美釋放。

擁有全世界車工最完美鑽石美稱的Hearts on Fire品牌以精湛且極度講究的鑽石切割技術聞名。以極光和黎明女神之名命名的Aurora系列、精緻小巧的Fulfillment系列、靈感源自於蕾絲圖騰和盛開花朵的Lorelei系列，以及和英國 當代珠寶設計大師Stephen Webster的同名聯名款，都將為配戴者帶來鑽石之美的極致饗宴。

如同瀑布間跳躍閃耀的水珠，蕭邦（Chopard）Happy Diamond系列珠寶賦予鑽石活潑生趣以及快樂的情緒。由品牌創意總監Caroline Scheufele親自操刀設計，並結合不同寶石素材，讓鑽石在獨立的金圈中自由滑動，襯托出「快樂鑽石」獨特的靈巧與美麗。

欲知詳情，請親臨Santa Clara Westfield Valley Fair，地址：2855 Stevens Creek Boulevard , Suite 1251, Santa Clara, CA 95050，電話：408-983-2688或Palo Alto Stanford Shopping Center，地址：180 El Camino Real, Suite 155, Palo Alto, CA 94304，電話：650-223-0888；或登錄http://www.chpremier.com。