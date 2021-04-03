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鄭錦康律師 能為您爭取最大權益

工商訊
鄭錦康律師。
鄭錦康律師。

美國想找一位擅長商業訴訟，且又精通中文的華裔律師實屬不易。服務於灣區首區一指的律師事務所Berliner Cohen ( 柏林諾科恩），擁有15年專業商業訴訟經驗的華裔律師鄭錦康（Michael J Cheng）就是這樣一個優秀的律師。他專精商業訴訟、合約及契約談判，思路清晰，口條一流。更難得的是説著一口地道的中文。

父母移民自台灣，在美國出生長大的鄭錦康，是一個標準的ABC，30歲那年，他放下高薪的工作，想要去世界各地走走，順便開拓自己的人生經驗，沒想到才到達第一站─台灣，即被台灣康德法律事務所延攬，擔任國際大客戶合約談判的專任律師，就這樣他在台灣前後工作了四年，才返囘灣區，「一口地道的國語，來自在台工作的養成」鄭錦康説。在加入Berliner Cohen後，公司裏所有和攸關兩岸三地的法律問題，他成了重要的諮詢者。

鄭錦康（Michael J Cheng ) 畢業於UCLA，後取得UC Hastings法律碩士，中英文流利，擁有豐富的法律訴訟經驗，他在Berliner Cohen法律事務所主要的服務項目包括：協助商業股東處理相關法律訴訟：如合約/契約談判；建築法規相關的法律諮詢；公司和公司之間的訴訟；小商戶或餐廳法律規定諮詢（例如：廁所是否合乎殘障人士等）；員工告雇主之法律訴訟；遺產、信託以及房地產相關法規等。

Berliner Cohen甫獲US News & World Report 頒贈「灣區最佳律師事務所」，成立灣區50年，灣區三家事務所擁有近40名專業律師，互相協助、諮詢，保證為客戶爭取最大的權益。

Berliner Cohen律師事務所，地址：10 Almaden Blvd., 11th Floor., San Jose, CA 95113,( 鄭錦康諮詢預約專線）408-938-2484。[email protected]

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