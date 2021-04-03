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金麥食品公司慶35周年

工商訊
精美奶茶吊袋。
精美奶茶吊袋。

成立灣區35年，金麥始終不忘初心，堅持用最好的原物料，採古法，烘焙出最好吃的蛋糕、麵包、點心日日新鮮出爐。即使在疫情期間，金麥也不離不棄，除了糕點麵包外，您還可以在這裏買到好吃的中日式便當及各式各樣的冷凍食品。35年來金麥食品公司照顧矽谷人的三餐，體貼入微，盡心盡力。

金麥的飲品好喝天然，無添加各式香精，店內最受歡迎的飲料當屬蒟蒻紅茶，以台灣聞名的阿蕯姆紅茶煨製加上手工特製蒟蒻，依個人喜好之甜度和冰度，特調而言，冰涼又健康。波霸奶茶、髒髒茶、各式水果茶以及正台式黑糖刨冰都是大家喜歡一點再點的超人氣冰品。

為了慶祝成立35周年，同時感謝僑胞熱情的愛護及支持，特別製作精美的奶茶吊袋（原訂價為4.95元一個）送給大家，即日起凡購買奶茶二杯，就可以獲得吊袋一只黑，紅二色任選。

奶茶吊袋外表精美大方，且多用途。無論您是旅遊、登山、健行、訪友，以金麥精美奶茶吊袋裝飲料將更為便利。

奶茶吊袋，數量有限，先到先得，贈完為止。

金麥食品公司七日營業，地址：19675 Stevens Creek Blvd., Cupertino CA 95014。電話：508-255-2221。

台灣 疫情 灣區

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